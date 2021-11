A trilogia de Grand Theft Auto é o jogo com a pontuação mais baixa no Metacritic

Parece que a vida não está a correr bem para a Rockstar com a chegada da trilogia de Grand Theft Auto. Primeiro, a estreia ficou marcada pelos servidores em baixo, o que condicionou a vida aos jogadores. Depois agora percebemos que a satisfação dos gamers com este novo título não está a ser a esperada.

Segundo o site Metacritic, que reúne críticas a jogos, livros, filmes, programas de televisão, entre outros, a trilogia do GTA para PC surge como a pontuação mais baixa para PC. E esta pontuação consegue ser ainda menor do que a do eFootball 2022.

Trilogia do GTA para PC com a pontuação mais baixa no Metacritic

A ansiedade pelo lançamento era muita, mas a chegada do Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ficou aquém do que seria esperado. Em primeiro porque a estreia foi manchada com os servidores que alimentam a Rockstar Games Laucher em baixo. Mas as más notícias não se ficam por aqui.

Embora o preço do jogo não seja muito apelativo, uma vez que custa cerca de 60 euros, a popularidade não corresponde a esse valor. No site Metacritic, onde as pontuações vão de 0 a 10, a trilogia do GTA para PC surge como o jogo com a pior classificação. Em concreto, o novo título da Rockstar tem apenas 0.6 pontos, baseados em 2304 votações.

Esta pode muito bem vir a ser a pior classificação que um jogo para PC tem na plataforma. Se compararmos com o polémico eFootball 2022, este último ainda consegue ter uma classificação superior de 1.3 pontos. Também o fracasso inicial do Cyberpunk 2077 já foi superado, com o jogo da CD Projekt RED a ter agora 7.1 pontos.

Se alterarmos de plataforma para a PlayStation 5, o cenário melhora mas apenas ligeiramente. Aqui, a trilogia de GTA tem 0.9 pontos e eFootball 2022 tem 0.8 pontos.

As reações dos jogadores não demoraram a fazer-se sentir e há mesmo com diga que esta edição do jogo é patética e que este será o fim da criadora Rockstar.

Já jogou a trilogia do GTA?