A loja de apps do Android é um elemento essencial do ecossistema da Google e do que esta oferece aos seus utilizadores. Se está presente desde sempre nos smartphones, tem crescido e ganho novas fronteiras, como a própria Internet.

Apesar de ser usada de forma constante pelos utilizadores, esta tem envelhecido e não é renovada há muitos anos. A Google parece estar agora apostada em mudar este cenário e prepara uma renovação completa. Ainda sem ser lançada, pode, no entanto, já ser vista e experimentada.

Google quer uma renovação completa da sua loja

Apesar de a escolha dos utilizadores recair maioritariamente na versão para smartphone da loja de apps do Android, esta não é a única opção. Há mais formas de aceder a este repositório e navegar pelas ofertas que esta tem.

Muitos acedem pela versão web desta loja, onde a Google mantém uma versão próxima do que tem nos smartphones. Apesar desta proximidade, esta ficou parada no tempo. Isso vai mudar agora, com uma nova versão a ficar disponível, ainda que apenas em 2 mercados (Coreia do Sul e Taiwan).

Android na Web vai ter uma nova cara

O que a Google vai trazer para esta sua versão web da sua loja de apps do Android é já bem conhecido. Quer aproximar novamente as duas versões (internet e smartphone) e para isso usa agora o bem conhecido Material Design, que tem já a ser aplicado no Android 12.

Vemos agora áreas maiores e mais visíveis para o utilizador, o que permite dar ainda mais informação e ainda melhor visibilidade. Há também botões de maiores dimensões e com novas formas, sempre próximas daquilo que vemos agora no Android.

Novidade já pode ser experimentada

Quem quiser testar esta nova loja de apps do Android já o pode fazer, com uma simples alteração do endereço de acesso. Basta adicionar ao endereço - https://play.google.com/store/apps - a área referente à Coreia do Sul (?gl=kr) ou de Taiwan (?gl=tw).

Por estarem numa versão da loja diferente da natural do utilizador o botão de download estará bloqueado. Ainda assim, os utilizadores têm de imediato acesso a toda a interface que será em breve acessível a todos os utilizadores.