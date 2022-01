Micróbio “milagroso” é capaz de converter petróleo em gás natural

Depósitos subterrâneos de petróleo em terra e no mar são o lar de microorganismos que usam o petróleo como fonte de energia e alimento, convertendo-o em metano. Até há relativamente pouco tempo, pensava-se que esta conversão só era possível num complexo trabalho de equipa entre diferentes organismos. No entanto, uma investigação recente descobriu o micróbio "milagroso".

Os cientistas conseguiram cultivar um micróbio chamado Metanoliparia que é capaz, por si só, de converter petróleo em gás natural, ou seja, metano.

Petróleo: Metanoliparia recebeu a designação de “micróbio milagroso”.

Uma equipa de investigadores conseguiu fazer crescer este micróbio milagroso em laboratório a partir de um tanque de decantação de uma instalação de produção de petróleo. Os cientistas conseguiram descrever como é que este micróbio consegue proceder a esta transformação. Além disso, percebeu-se também que a Metanoliparia prefere comer pedaços bastante volumosos de comida.

Pela sua ação, a Metanoliparia decompõe o petróleo em metano e dióxido de carbono.

É uma espécie de criatura híbrida que combina as propriedades de um degradador de óleo com as de um metanogénio, ou seja, um produtor de metano.

Explicou o autor do estudo Gunter Wegener do Instituto Max Planck de Microbiologia Marinha da Universidade de Bremen.

Agora que os investigadores conseguiram cultivar estes microrganismos no laboratório, puderam investigar os processos subjacentes em pormenor.

Segundo o que é descrito, os cientistas descobriram que a sua composição genética confere à Metanoliparia capacidades únicas.

Nos seus genes transporta as plantas das enzimas que podem activar e decompor vários hidrocarbonetos. Além disso, tem também o conjunto completo de engrenagens de um produtor de metano.

Disse Wegener numa declaração.

Uma espécie de criatura híbrida

Nas suas culturas de laboratório, os investigadores ofereceram aos micróbios vários tipos de alimentos e utilizaram uma variedade de métodos diferentes para acompanhar de perto como a Metanoliparia os manuseia. O que foi particularmente surpreendente ver foi que esta arqueobactéria ativou todos os diferentes hidrocarbonetos com uma e a mesma enzima.

Até agora, só cultivámos arcaias que vivem de hidrocarbonetos de cadeia curta, como o etano ou o butano. A metanoliparia, por outro lado, prefere petróleo pesado com os seus compostos de cadeia longa.

Referiu o co-autor Rafael Laso-Pérez, que trabalha agora no Centro Nacional de Biotecnología (CNB) de Espanha.

Micróbios metanogénicos que utilizam diretamente hidrocarbonetos de cadeia longa; não sabíamos que eles existiam até agora. Mesmo os hidrocarbonetos complicados com estruturas aromáticas ou anelares não são demasiado volumosos para a Metanoliparia, pelo menos se estiverem ligados a pelo menos uma cadeia de carbono mais longa. Isto significa que, para além dos nossos outros resultados interessantes, encontrámos também um caminho de metanogénese completamente desconhecido anteriormente.

Referiu o cientista espanhol.

As células metanolipárias cultivadas para o presente estudo são originárias de um dos maiores campos petrolíferos da China, o campo petrolífero de Shengli. No entanto, as análises genéticas mostram que estes micróbios estão distribuídos por todo o mundo, mesmo nas profundezas do mar.

Estes resultados podem ajudar a melhorar algumas áreas relacionadas com a exploração petrolífera. Estes organismos têm muito potencial em aplicações industriais, o que vai desafiar os cientistas para descobrir e desenvolver mais técnicas nesta área.