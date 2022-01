Ainda só passaram poucas horas dentro do novo ano de 2022 e já existem problemas de segurança a serem reportados no mundo da tecnologia. A vítima desta vez é o conhecido software Exchange da Microsoft, que está a ter problemas em funcionar desde que 2022 começou.

Do que está a ser reportado de forma muito ativa, este problema começou assim que 2022 começou e impede que as mensagens de e-mail sejam entregues. Existe já uma solução para resolver este problema, sendo simples de aplicar pelos administradores.

Chamado Y2K22, este é um novo bug que está a afetar todos sistemas com versões recentes do Microsoft Exchange. O problema reportado por muitos administradores deste sistema de email relata que as mensagens que saem desses servidores deixam simplesmente de ser enviadas.

A falha está nas versões 2013, 2016 e 2019 do Exchange, em particular no componente de anti-spam e anti-malware que existe neste serviço. O nome Y2K22 vem de um problema de conversão de data, que tinha recebido uma atualização para conseguir resolver este problema.

Investigações feitas para identificar a falha relatam que tudo estará numa simples variável e no seu tipo. Esta é int32, que tem um valor máximo permitido que agora está a ser ultrapassado. A solução passaria por usar uma variável int long, que comporta valores muito maiores.

Naturalmente que a Microsoft terá de lançar muito em breve uma atualização para resolver este problema no Exchange, sendo aparentemente simples de resolver. Tudo estará na mudança da dita variável, que assim poderá finalmente converter a data para um valor aceite e sem retornar qualquer erro.

Uma solução temporária existe já para este problema com o software da Microsoft. Passa por desativar os componentes que estão a apresentar erros, ou seja, o anti-spam e o anti-malware. Este processo é realizado com um simples comando da PowerShell.

Infelizmente, ao aplicar esta medida de solução no Exchange, os clientes ficam expostos a ataques e a potenciais problemas de segurança. Este é um problema novo e que mais uma vez surge da mudança de ano, algo que acontece de forma recorrente e quase todos os anos.