Os novos smartphones da Xiaomi foram apresentados nos últimos dias de 2021. Estas novas propostas concorrem para serem um verdadeiro sucesso de vendas, mesmo estando ainda limitados ao mercado chinês, onde normalmente as vendas se iniciam.

Os dados apresentados agora, vindos da própria marca, revelam que as vendas estão realmente a ser um sucesso. Tal como acontece normalmente nestas situações, a informação mostra que as vendas do Xiaomi 12 já apresentam números fantásticos.

Novos números impressionantes de vendas

Tal como aconteceu com o modelo anterior, a aposta da marca nos Xiaomi 12 será grande. Procurará levar estes 3 smartphones o mercado global, numa tentativa de aumentar a sua posição nesta área e cativar ainda mais utilizadores.

Com estes novos modelos já à venda nas suas lojas físicas e online, a marca aproveitou as primeiras horas de vendas para mostrar o seu sucesso. Os números são realmente impressionantes e mostram como os novos Xiaomi 12 estão a agradar a todos.

Xiaomi 12 é já um caso de sucesso

A informação revelada pela marca mostrou que bastaram apenas 5 minutos de vendas para que fossem atingidos novos máximos nesta área. Ao todo, e neste período, a Xiaomi atingiu os 1,8 mil milhões de yuans, o que corresponde a quase 250 milhões de euros.

Nos mesmos canais, lojas físicas e online, o modelo anterior já tinha obtido resultados impressionantes. Nos mesmos 5 minutos, o Xiaomi Mi 11 tinha estabelecido o recorde anterior, com vendas no valor de 1,5 mil milhões de yuans, ou seja, quase 210 milhões de euros.

Resultados fantásticos para um novo smartphone

Apresentado em 3 modelos distintos, o Xiaomi 12 promete ser um dos melhores smartphones do mercado por vários meses. Equipado com um dos novos SoC Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm e uma câmara principal Sony IMX707. No campo do som, conta com 4 altifalantes, afinados pela Harman Kardon.

Estes primeiros números mostram como os novos smartphones da Xiaomi prometem tomar o mercado de assalto. Bastaram 5 minutos para que, novamente, os máximos de vendas fossem ultrapassados e arrasados de forma única.