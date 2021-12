Uma vez que parece não haver volta a dar à situação de bloqueio em que a Huawei se encontra nos Estados Unidos da América, a gigante chinesa tem repensado a sua estratégia como forma de não ficar completamente para trás em relação às suas rivais.

Assim, segundo os novos rumores da indústria, a Huawei poderá ter celebrado uma parceria com a fabricante chinesa SMIC para construir a sua própria fábrica de chips.

Huawei pode construir a sua própria fábrica de chips

De acordo com os mais recentes rumores vindos de fontes da indústria, a Huawei terá feito uma parceria com a SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) com o objetivo de construírem uma fábrica de semicondutores na China continental.

As duas gigantes chinesas encontram-se na lista negra dos Estados Unidos, e pretendem assim que a nova fábrica consiga responder exclusivamente a todas, ou quase todas, as necessidades da Huawei, o que ajudaria bastante a diminuir o impacto sentido pelas sanções impostas pelo governo norte-americano, as quais condicionaram e limitaram significativamente o seu acesso a chips e outras tecnologias fundamentais para os seus equipamentos e serviços.

Para quem não conhece, a SMIC é a fundição mais avançada na China e suportada em parte pelo governo do país asiático. Se não fossem as barreiras impostas pelos EUA, que recomendam a rival holandesa ASML, a fabricante chinesa já poderia estar dar início à produção em massa dos seus wafers de 7nm.

Segundo os detalhes, a nova fábrica desta parceria poderá ser construída na cidade de Shenzhen. As instalações devem ser usadas para o fabrico dos chips HiSilicon da Huawei e estima-se que já possam usar as tecnologias de processo de fabrico desenvolvidas pela SMIC.

O investimento apontado é de 10 mil milhões de dólares por parte da Huawei, o que já supõe uma fábrica bastante avançada. Suspeita-se que a empresa possa ser a proprietária da fábrica, enquanto que a SMIC se ocupa dos licenciamentos das tecnologias de processo de fabrico, ao mesmo tempo que facultaria alguns funcionários e engenheiros. Por outro lado, as instalações também podem ser geridas por ambas as marcas chinesas, mas temos que aguardar por mais informações para percebermos ao certo quais os meandros desta possível parceria.