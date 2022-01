Apresentada na passada semana, a MIUI 13 é uma das grandes novidades da Xiaomi para os próximos meses. Esta surgiu com os novos Xiaomi 12 e com o Watch S1, mas quer conquistar o seu espaço de forma natural.

Se os planos da sua disponibilização já eram conhecidos para o mercado chinês, surgem agora dados ainda mais interessantes. Já se sabe quando a versão global vai chegar e a que smartphones esta vai ser distribuída.

Quando chega versão global da MIUI 13

Foi no dia 28 de dezembro que a Xiaomi revelou a grande novidade para a sua personalização do Android. Esta nova versão promete muito e em especial agrupar todas as novidades e melhorias criadas para o sistema operativo instalado nos smartphones.

A informação que existia não deixava claro quando a Xiaomi iria trazer a MIUI 13 para os smartphones fora da China e nem quais seriam os equipamentos a ser abrangidos. Agora essa informação foi já revelada e deixa de forma clara quando e como esta atualização será lançada.

Que smartphones da Xiaomi recebem a novidade?

A boa notícia é que esta nova versão será disponibilizada para um lote grande de smartphone da Xiaomi. Ao todo vão ser 19 os equipamentos que vão ter acesso a esta atualização, com todas as novidades que foram apresentadas.

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Redmi Note 10 JE

Outra novidade importante é que a chegada da MIUI 13 está para muito breve. A marca prevê que a versão global comece a ser apresentada a esta lista de smartphones já durante o mês de janeiro. Não existe um dia específico, mas espera-se que não demore e que seja feito de forma gradual.

Atualização baseada no Android 12

Esta será uma versão que será totalmente baseada na mais recente versão do sistema operativo da Google. Assim, e para além de todas as alterações que a marca coloca na MIUI 13, esta recebe ainda as novidades do Android 12.

Estamos já a poucos dias de ter acesso a esta nova versão e de conhecer tudo o que a marca preparou para os seus smartphones. A aposta na privacidade continua a ser um ponto importante, bem como o controlo de notificações e outras melhorias.