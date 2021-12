Xiaomi 12 – a série completa já foi anunciada, são três smartphones

A Xiaomi, ainda que num evento direcionado para o mercado chinês, já deu a conhecer os seus novos smartphones de topo da série Xiaomi 12. São três modelos, tal como era esperado, mas há a possibilidade de o lançamento global não vir a incluir todos.

Os novos smartphones vêm estrear o novo SoC da Qualcomm e têm outras especificações que fazem deles verdadeiros topos de gama. Venha conhecê-los.

Xiaomi 12

O Xiaomi 12 é a versão base e partilha com a versão Pro grande parte das especificações. Já o modelo Xiaomi X é uma versão com especificações inferiores, incluindo o processador que integra.

Assim, o Xiaomi 12 e a sua versão Pro vêm com o Snapdragon 8 Gen1 e ambos oferecem versões de 8 e 12 GB de RAM. Além disso, estreiam os dois a nova MIUI 13, baseada no Android 12.

Outro dos pormenores que os aproxima é a câmara frontal, de 32 MP com 26 mm e gravação de vídeo a 1080p a 60fps. Têm altifalantes em stereo (Harman Kardon), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e sensor de impressões digitais no ecrã.

A primeira diferença está no ecrã, sendo que o Xiaomi 12 tem ecrã OLED de 6,28", uma taxa de atualização de 120Hz, e resolução FullHD+.

A câmara principal, sendo nos dois casos de 50 MP, neste tem 26 mm e é auxiliada por uma ultra wide de 13 MP e por uma macro telefoto de 5 MP.

A bateria tem 4500 mAh e carrega a 67W, na potência máxima, com fios. Este modelo será lançado nas cores preto, verde, azul e rosa.

A versão Pro

A versão Xiaomi 12 Pro, por sua vez, tem um ecrã de 6,73" com tecnologia AMOLED, 120 Hz de taxa de atualização e 1500 nits de brilho (ao contrário dos 1100 da versão base). A resolução também é maior, contando com 2K 1440 x 3200 píxeis.

A câmara de 50 MP tem abertura f/1.9 e 24 mm. Já a telefoto permite fazer zoom ótico 2X e também é de 50 MP. A ultra wide é também ela de 50 MP e tem um ângulo de 115º. De notar que ambas gravam a 8K e a 4K.

O Xiaomi 12 Pro inclui barómetro, como sensor adicional face à versão base, e a bateria é de 4600 mAh com carregamento a 120W. Os smartphones partilham das mesmas cores.

Xiaomi 12 X

Finalmente, a versão X vem equipada com um processador Snapdragon 870, inferior aos outros modelos. Tem um ecrã 6,28" com resolução FullHD+.

A bateria é de 4500 mAh com carregamento rápido a 67W e a câmara principal é também ela de 50 MP. A câmara frontal é de 32 MP.

Inclui todas as outras tecnologias de ponta associadas aos outros modelos como som em stereo Harman Kardon, Dolby Atmos, Wi-Fi 6... entre muitas outras. Estará disponível com 8 e 12 GB de RAM e com 128 GB e 256 GB de armazenamento.