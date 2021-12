Linha SNS24: Atendedor automático passa prescrições para testes PCR

A linha SNS24 tem novidades! A tecnologia tem estado presente desde o primeiro minuto que foi anunciado um estado de pandemia. Os serviços passaram a estar mais sofisticados e até reforçados, face à enorme procura.

Sabia que a linha SNS24 tem um atendedor automático que já passa prescrições para testes PCR?

SNS24 emitiu até dia 26, 246.709 requisições de testes à COVID-19

A linha SNS24 tem um atendedor automático que passa prescrições para testes PCR e declarações de isolamento. Este Interactive Voice Response (IVR) funciona como um tipo de robô digital e entra em funcionamento sempre que a Linha SNS24 começa a ficar entupida.

De acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) em resposta à CNN Portugal...

Desde março de 2020, existem serviços automatizados na linha SNS24 que são ativados em alturas de maior procura da linha, tal como está a acontecer atualmente, por forma a permitir dar resposta aos utentes. Estes serviços vão sendo atualizados, tal como acontece com os serviços da linha que também vão acompanhando as atualizações nas normas da DGS

Segundo o que é revelado, a seleção de atendimento das chamadas é aleatória. A questão que não está a gerar consenso tem que ver com o rastreamento. Apesar de o algoritmo ser o mesmo, as pessoas são encaminhadas para este sistema automático não passam por um rastreamento tão aprofundado, uma vez que os profissionais de saúde acabam por fazer mais perguntas do que aquelas que constam no algoritmo.

De referir também que os profissionais que trabalham no centro de atendimento da Linha SNS24 não estão autorizados a passar prescrições para testes PCR a pessoas que tenham um resultado positivo num autoteste, uma vez que estes não são os testes com a melhor fiabilidade. A questão do tipo de teste realizado não faz parte do atendimento automático, logo o sistema pode passar testes PCR a pessoas que fizeram apenas um autoteste.

No final da gravação automática o utente tem sempre a opção de escolher falar com um profissional de saúde para esclarecimentos adicionais.

O SNS24 emitiu este mês, até dia 26, 246.709 requisições de testes à covid-19, dos quais 22.103 só no domingo, segundo dados enviados pelos SPMS à CNN Portugal.