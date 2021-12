Comece 2022 com um site ou loja online .PT

Com 2022 a chegar, é chegada a altura de planear as resoluções para este novo ano que se avizinha. Se está a pensar criar um negócio, se acabou de criar a sua empresa, ou se simplesmente, pretende dar vida a uma ideia que está na calha, esta é a altura certa!

Aproveite a sua sede de mudança e toda a motivação própria desta altura para lançar o seu projeto no mundo online.

Encontre o domínio .PT perfeito para o seu site ou loja online

No momento de escolher o domínio perfeito para dar vida ao projeto online tenha em atenção todos os detalhes. Tenha em mente que o domínio é onde a sua presença online começa e é a sua identidade online.

Um nome de domínio da internet é composto pelo nome do domínio e pela extensão/TLD (Top-Level Domain). Ao escolher o domínio para o seu projeto, site ou loja online, pode optar pelo nome da empresa ou do projeto que pretende lançar, ou, se assim entender, pode optar por um nome mais criativo.

Aconselhamos a que, durante o processo de seleção do seu domínio, teste as diferentes ideias de nomes de domínio para verificar se os mesmos ainda estão disponíveis para registo. Poderá ter uma ideia brilhante para o seu domínio, desenvolver todo o conteúdo e, quando for registar, ser surpreendido pelos piores motivos: o domínio encontrar-se indisponível!

Para o ajudar neste desafio exigente que é a escolha de um nome de domínio, apresentamos cinco dicas úteis:

Opte por um domínio curto e simples

Escolha um domínio de fácil compreensão e de fácil digitação

Evite utilizar números ou hífen

Sempre que possível, relacione com o negócio ou projeto

Conheça aqui 5 dicas para escolher o domínio perfeito para o seu site, loja online, blog ou até mesmo portefólio. Poderá também obter informação adicional sobre as regras e proibições no que toca ao Registo de Domínios .PT, bem como quais os SLD’s (second level domain) existem sob .PT existem, quem pode registar e quais as regras, neste artigo.

Porque deve apostar num domínio .PT?

O .PT é um ccTLD ( country code top-level domain) que lhe permite registar o seu domínio com a extensão de Portugal e, consequentemente, ajudá-lo-á a segmentar geograficamente – em Portugal – o seu negócio, melhorando significativamente o SEO local do seu website, sendo privilegiado nas consultas relevantes para a sua área de negócio.

10 motivos para apostar num domínio .PT

Aposte na Identidade Portuguesa

Contribua para a dinamização digital de Portugal

Melhore o posicionamento do seu negócio nos motores de busca (Google, Bing, …)

Transmita Segurança & Fiabilidade

Contribua para a geração de receitas internas a Portugal

Resolva os litígios com entidade competente

É um dos endereços pesquisados em primeiro lugar

Permite-lhe associar endereço de email ao domínio para uma comunicação mais profissional

Gera confiança junto de quem o pesquisa

Pode registar facilmente e a um preço muito acessível

Porque registar o seu .PT na PTisp?

A PTisp é um dos 3 maiores agentes de registo da Associação DNS.PT, tratando de todo o processo sem burocracias e sem incómodos com preços muito competitivos. Saiba como proceder para registar o seu domínio .PT aqui. Ao registar um Domínio PT na PTisp tem incluído de forma gratuita:

Construtor de sites multi-página para criar a sua loja online ou website

5 de contas de email com 2 GB cada

Gestão de DNS

Gestão de Contactos

URL Forwarder

Suporte Real e em Português 24x7x365.

Para além do registo do seu projeto com a extensão .PT, pode optar por registar o seu domínio com outras extensões, nomeadamente: gTLDs e/ou outros ccTLDs . Desta forma, irá proteger a sua marca no mundo online, bem como obter vantagem competitiva em termos de SEO, caso decida replicar o seu site noutros idiomas, por exemplo.

Por isso já sabe, se pretende apostar num negócio local, com presença em Portugal, se está do outro lado do mundo, e pretende posicionar o seu negócio no nosso mercado, ou simplesmente, se pretender lançar o seu blog como foco no mercado nacional, opte por um domínio .PT para aumentar a sua visibilidade nos motores de busca e para dar maior credibilidade ao seu projeto “made in Portugal”.

O Pplware agradece à PTISP pela escrita deste artigo.