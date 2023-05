E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou demos nota de todas as novidades do evento Google I/O, dos novos smartphones Huawei e POCO, de carros elétricos Volvo e Alpine, e muito mais.

As marcas estão constantemente a lançar novos equipamentos para o mercado, aumentando assim a oferta de produtos disponíveis para os mais variados utilizadores. Recentemente a ASUS anunciou o seu novo mini PC designado ExpertCenter PN53 com processador Ryzen 7000 e placa gráfica Radeon 600M.

A POCO prepara-se para lançar os seus novos smartphones de gama média, os POCO F5 e F5 Pro. Ainda que o lançamento oficial só aconteça amanhã, as principais características já são conhecidas, tal como os preços esperados.

O exoplaneta GJ 486 b é rochoso, cerca de 30% maior do que a Terra e três vezes mais maciço. Está perto da sua estrela e demora apenas dia e meio na sua translação. Por estar tão perto é muito quente, um local infernal pouco propício à vida, tal como a conhecemos. James Webb descobriu vapor de água e deixou a comunidade científica empolgada. Há algo que precisa ser visto com mais atenção.

A Volvo está a apostar forte no mercado dos SUV elétricos. Depois de apresentar o luxuoso EX90, que chegará ao mercado nacional em 2024, a empresa sueca prepara-se para desvendar o Volvo EX30. Este será um pequeno SUV que terá a sua estreia mundial a 7 de junho.

Faltam 17 anos para o ano de 2040! Não é assim um espaço temporal tão longínquo, mas se muitos de nós olharem para a sua própria idade sentirão certamente ansiedade e um sentimento de incerteza... é normal! Como será o mundo em termos de tecnologia em 2040?

A Huawei acaba de apresentar em Munique uma série de novos dispositivos topo de gama. O Huawei P60 Pro, o Huawei Mate X3 e o Huawei Watch Series e o Huawei nova 11i as são as principais novidades da marca, desenvolvidas a pensar nas tendências da era digital. Estes dispositivos já estão disponíveis em Portugal.

O Estádio José de Alvalade foi o palco escolhido pela Hisense para a apresentação das suas novidades para este ano de 2023. Com propostas para TVs e eletrodomésticos, a Sense for Technology Tour deu a conhecer também novidades nos segmentos de som e de climatização.

O futuro da mobilidade passa pelos motores elétricos e a Alpine acaba de lançar aquele que é o primeiro dos três modelos no futuro “Dream Garage”, o Alpine A290_β. Será um carro desportivo totalmente elétrico de nova geração, projetado para despertar o espírito competitivo de todos os motoristas e reformular a noção de carros desportivos.

A NASA está a testar um novo tipo de robô para explorar outros mundos que exigem tecnologia revolucionária. Tal como o fez em Marte, agora a agência espacial quer chegar à gelada lua de Saturno Enceladus e mergulhar no seu oceano subsuperficial para procurar sinais de vida. Esta cobra vai procurar extraterrestres!

O evento anual da Google, o I/O, é onde a empresa mostra as suas novidades em muitas áreas. 2023 não vai ser exceção e espera-se que a Google coloque em palco muito do que está a trabalhar. Há também hardware a surgir, com algumas novidades já quase óbvias. Vamos então assistir ao I/O 2023 de Google.

O novo Blackview BV9300 apresenta-se ao mercado como um novo smartphone robusto, de enorme bateria e ainda com um medidor de distâncias a laser de longo alcance. Para complementar a oferta, ainda apresentou uns novos earbuds Blackview AirBuds 10 Pro, com cancelamento de ruído e muita tecnologia.

Teoricamente, não é possível que este tipo de objeto exista. No entanto, a contrariar a NASA, que não entende como ainda não explodiu, o corpo misterioso de que lhe vamos falar é 10 milhões de vezes mais brilhante do que o Sol.

Após alguns atrasos no seu lançamento, Dead Island 2 finalmente chegou ao mercado, naquele que marca o regresso de um dos mais empolgantes jogos de zombies dos últimos anos. A chacina já começou e nós já participámos.

O cancro do pâncreas é um dos mais agressivos e difíceis de combater. Assim sendo, a aproximação de uma vacina tem tudo para ser uma boa e esperançosa notícia.