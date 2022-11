Volvo Cars apresentou o elétrico Volvo EX90 e promete que este é o “início de uma nova era”

A Volvo Cars apresentou hoje em Portugal o seu novo Volvo EX90, um SUV 100% elétrico de 7 lugares, sob o compromisso de segurança e o apelo a um estilo de vida mais sustentável. O objetivo da empresa é comercializar apenas automóveis puramente elétricos até 2030, cumprindo o seu plano ambiental de atingir a neutralidade climática em 2040.

O novo Volvo EX90 estará disponível nas versões Twin Motor Ultra AWD 300Kw e Twin Motor Performance Ultra AWD 380kw a partir de 108.165 € e 113.257 €, respetivamente.

Sustentabilidade Ambiental e um plano para o futuro da Volvo Cars

O Volvo EX90 é o primeiro carro de uma série de modelos 100% elétricos que a Volvo Cars promete apresentar, a um ritmo anual, com o objetivo de comercializar apenas automóveis elétricos até 2030. Esta é apenas uma parte de o plano ambiental ambicioso da empresa que pretende atingir a neutralidade climática em 2040.

Com início de produção previsto para o próximo ano, nos Estados Unidos, o novo Volvo EX90 será posteriormente produzido, também, na China. Ambas as unidades produtivas serão, nessa altura, ambientalmente neutras. O modelo vem juntar-se ao Volvo XC90 que continuará a ser produzido e será a alternativa híbrida plug-in da marca sueca, no segmento dos grandes SUV.

O Volvo EX90 mantém as linhas de design já características da marca, é um automóvel familiar versátil, elegante e com proporções modernas, capaz de combinar tecnologia avançada, conectividade e eletrificação para otimizar a segurança, a eficiência e a estética.

A segurança do Volvo EX90

O Volvo EX90 apresenta um nível de segurança superior ao de qualquer outro modelo da história da Volvo Cars, afirma a própria empresa. É um automóvel inteligente, desenvolvido para ser capaz de “entender” o condutor e a sua área circundante, capaz de criar, a qualquer instante, a situação mais segura para todos, dentro ou fora do automóvel.

A Volvo afirma ainda que o carro terá a capacidade de ficar mais inteligente e mais seguro ao longo do tempo, à medida que recebe novos dados e novas atualizações.

O Volvo EX90 integra um escudo de segurança invisível que inclui a mais recente tecnologia de deteção, no interior e no exterior, apresenta um dos mais avançados packs de segurança de sempre, com oito câmaras, dezasseis sensores ultrassónicos, radares e um sensor “lidar” todos conectados com os sistemas centrais e com a tecnologia NVIDIA DRIVE reproduzindo assim, em tempo real, uma visão exterior de 360 graus.

O sistema lidar integrado pela primeira vez num carro Volvo, deteta não só a estrada em frente, de dia ou de noite, como também pequenos objetos, centenas de metros à frente, dando tempo para informar, para atuar e para evitar. Os sensores do automóvel contribuem, também, para melhorar o desempenho da função Pilot Assist, agora com um novo apoio à direção em mudanças de faixa de rodagem.

No interior, o modelo apresenta, também, um nível de tecnologia capaz de avaliar se o condutor está distraído ou desatento. Sensores especiais e câmaras suportadas pelos algoritmos desenvolvidos pela Volvo avaliam a concentração do olhar. Assim, o Volvo EX90 será capaz de tomar as medidas adequadas para ajudar o condutor, se necessário. A assistência pode começar com um simples sinal de aviso que cresce conforme a gravidade da situação. Se não houver resposta a avisos cada vez mais óbvios, o automóvel poderá mesmo parar em segurança, ligando as suas luzes de perigo.

O Volvo EX90 será também o primeiro Volvo que estará, sob o ponto de vista de hardware, preparado para a condução totalmente autónoma, no futuro.

O software que faz mover o carro

O Volvo EX90 apresenta um sistema central onde se encontram as plataformas Xavier e Orin NVIDIA DRIVE, e Snapdragon Cockpit da Qualcomm. Em conjunto com o software desenvolvido pela Volvo Cars, este sistema será responsável pela maior parte das funções-chave do automóvel, desde a segurança ao sistema de infoentretenimento, passando pela própria gestão da bateria.

Ao combinar a plataforma central da Snapdragon Cockpit com as capacidades de visualização da Unreal Engine, uma ferramenta em 3D desenvolvida pela Epic Games e utilizada em alguns dos jogos mais famosos do mundo, será possível obter um processamento central rápido com gráficos em alta-definição nos ecrãs e nos head-up-displays do Volvo EX90.

Um ecrã central de 14,5 polegadas é o ponto de partida para um dos melhores sistemas de infotainment atualmente no mercado, com integração Google onde se integram, por exemplo, Google Assistant, Google Maps entre outras. O Volvo EX90 será também compatível com Apple CarPlay wireless.

O novo Volvo EX90 também virá com a tecnologia de chave através do telefone, de série, para destrancar as portas de forma automática, iniciando uma sequência de boas-vindas personalizada sempre que o condutor se aproximar e carregar o seu perfil pessoal, também automaticamente, ao entrar no veículo.

Bateria, autonomia e motores

O Volvo EX90, de acordo com os testes WLTP, atinge 600 kms com uma única carga, e carrega de 10% a 80%, em menos de 30 minutos.

Na sua versão de lançamento, terá tração às 4 rodas com uma bateria de 111kWh e dois motores elétricos que, na totalidade, serão capazes de disponibilizar até 380 kW (517 cv) e 910 Nm. Em conjunto com o novo chassis, conseguem recriar uma experiência de condução única, envolvente e suave.

O elétrico Volvo EX90 apresenta uma quantidade significativa de materiais reciclados - 15% de aço, aproximadamente 25% de alumínio, bem como 48 kgs de plástico reciclado e materiais de base biológica, o que corresponde a cerca de 15% do total de plástico utilizado no automóvel – o valor mais elevado de sempre num automóvel Volvo.

Este é o primeiro modelo da marca com todo o hardware necessário para permitir o carregamento bidirecional - uma tecnologia inovadora que possibilita a utilização da bateria do automóvel como fonte de energia adicional para, por exemplo, carregar aparelhos domésticos ou mesmo outro Volvo.

Preço e disponibilidade

Estarão disponíveis duas opções de lançamento no mercado nacional deste carro elétrico ambas com excelente nível de equipamento que incluem de série, entre muitas outras características, Tecnologia Safe Space com sistema lidar, jantes de liga leve de 21”, sistema de som Premium Sound e iluminação pixel de alta-definição.

As versões do Volvo EX90 são as Twin Motor Ultra AWD 300Kw e Twin Motor Performance Ultra AWD 380kw a partir de 108.165 € e 113.257 €, respetivamente. A data de lançamento ainda não foi avançada.