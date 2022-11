Última hora: Vodafone com problemas no serviço

A Vodafone volta a estar com problema no serviço. Nas redes sociais e também no site downdetector é possível ver uma enorme quantidade de "reports" relativamente a avarias nos serviços da operadora.

Relativamente aos problemas mais reportados da operadora, destaque para a indicação de uma falha geral, sem sinal e problemas ao nível da internet móvel.

Vodafone: Falhas na rede móvel...

É cliente Vodafone e está com problemas? Não é apenas consigo! De acordo com milhares de utilizadores, a operadora Vodafone está com problemas em alguns serviços. No site downdetector as queixas são já várias.

De acordo com as informações a que o Pplware teve acesso, a falha não será a nível nacional. Por exemplo, na Guarda não há sinal de rede móvel. Também alguns dos nossos seguidores no grupo Pplware @ Android do Facebook estão a reportar problemas, enquanto que outros referem que o serviço está a funcionar normalmente.

(em atualização)