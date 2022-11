As compras de Black Friday são ideias para ter acesso a produtos normalmente mais caros, com algum desconto. É certo que é preciso ter atenção às variações de preços nestas alturas, para não cair nas armadilhas das lojas. Um robô aspirador vem dar uma ajuda às atividades domésticas e eis que trazemos algumas sugestões.

Além destes produtos, ainda poderá ter acesso a mais algumas promoções.

ILIFE A80 Plus

O ILIFE A80 Plus é um robô aspirador que além da função de aspiração também um tanque com água, com controlo de água ajustável, para uma limpeza com mopa. Todas as funcionalidades serão controladas via app, podendo, inclusivamente, serem criadas paredes virtuais e zonas de limpeza restritas.

O robô tem ainda um sistema de reconhecimento automático de carpetes, aumentando a potência, para uma limpeza mais profunda. Inclui também todo o sistema de sensores necessário para evitar colisões e quedas de escadas, por exemplo. Tem um depósito para lixo de 450 ml e um depósito de água 300 ml e um poder de sucção máximo de 1100Pa.

O robô aspirador ILIFE A80 Plus tem um preço promocional de apenas 81,81€, utilizando o código de desconto GKB22BF05. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

ILIFE A80 Plus

Roborock S7

O Roborock S7 tem uma mopa vibratória, com 3000 oscilações por minuto, conseguindo com isso fazer o efeito de esfregar o chão, sob uma pressão de 600 g.

Tem um depósito para lixo de 470 ml e um depósito de água 300 ml, suficiente para limpar 200 metros quadrados com a mopa.

Tem naturalmente radar LIDAR para mapeamento do espaço circundante e gestão inteligente da limpeza. Tem um sensor ultrassónico para deteção de carpetes ou tapetes e, quando tal acontece, a mopa sobe 5 mm para que a todo o espaço seja limpo de uma só vez. Suporta múltiplos pisos.

O robô aspirador Roborock S7 tem um preço promocional de 368,20€, utilizando o código de desconto GKB22BF25. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Roborock S7