DorkGPT: IA já cria “hacks” para o motor de pesquisa da Google

O título deste post pode soar a "hacking"... e sim, é "hacking", mas é nas pesquisas. Já ouviu falar em Google Dorks (também designados de hacks do Google)? Com a Inteligência Artificial agora é fácil criar "hacks" para o motor de pesquisa da Google. Ora veja.

Dorking do Google, também designado de hacking do Google, é uma técnica de "hacking de pesquisa" que faz consultas de pesquisa avançada para apresentar informações escondidas nos sites.

Na prática, estamos a falar de comandos de pesquisa específicos (como parâmetros especiais e operadores de pesquisa) que, quando inseridos na barra de pesquisa do Google, revelam conteúdos que normalmente não são aparentados nos resultados de pesquisa. Os Dorks do Google podem revelar informações sigilosas ou privadas de sites e das empresas, organizações e pessoas.

DorkGPT - é só escrever o que quer que a ferramenta dá o comando

Vamos considerar que quer criar um dork para pesquisar livros de Linux. Para tal basta que introduza essa informação no DorkGPT que a ferramenta faz o resto.

Depois, já com o comando gerado, pode fazer a pesquisa direta no Google ou então copiar o Dork e colar no campo de pesquisas.

E é tão simples quanto isto. O DorkGPT foi criado pela PredictaLab tendo como base a plataforma da OpenAI. É grátis e não tem qualquer tipo de limitação. Agora é só dar asas à imaginação e pesquisar sobre o que quiser.

DorkGPT