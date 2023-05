Estamos perto de uma vacina contra o cancro do pâncreas, um dos mais difíceis de combater

O cancro do pâncreas é um dos mais agressivos e difíceis de combater. Assim sendo, a aproximação de uma vacina tem tudo para ser uma boa e esperançosa notícia.

Por não apresentar sintomas na fase inicial e por resultarem dele indícios que não lhe são exclusivos e que podem apontar para outras doenças, o cancro do pâncreas é um dos mais agressivos e dos mais difíceis de combater. Além disso, e apesar dos fatores de risco, não existem estratégias específicas que o previnam.

Por ser assustadoramente grave, a procura por uma vacina que o combata tem sido incessante. Agora, uma equipa de investigadores encontrou uma fórmula que se revelou promissora.

Estes resultados empolgantes indicam que poderemos vir a utilizar vacinas como tratamento para o cancro do pâncreas.

Partilhou Vinod Balachandran, especialista no Memorial Sloan Kettering Cancer Cente e um dos autores do estudo, num comunicado de imprensa. Na mesma comunicação, lê-se que o próximo ensaio já está a ser preparado e que deverá começar, em agosto.

A fórmula recorre a uma tecnologia que não lhe será estranha, pois ganhou grande relevância, durante a pandemia pela COVID-19: RNA mensageiro (mRNA). A vacina já foi testada num pequeno ensaio clínico com 16 pacientes - o número limitado de participantes deve-se ao objetivo desta primeira fase do estudo passar por confirmar a segurança do tratamento, ainda que dê algumas indicações sobre a sua eficácia.

As recaídas são um dos grandes desafios que os doentes enfrentam. Neste ensaio, oito dos pacientes desenvolveram uma resposta imunitária contra os seus tumores e não apresentaram qualquer recaída, durante o período do estudo, de 18 meses.

O tratamento administrado aos 16 pacientes combinou a vacina com quimioterapia e um outro composto destinado a reduzir a capacidade dos tumores de escapar à resposta imunitária estimulada pela vacina.

O ensaio clínico foi realizado por uma equipa de investigadores liderada por especialistas do Memorial Sloan Kettering Cancer Center.