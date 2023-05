Huawei P60 Pro: Chegou o smartphone que traz a combinação perfeita entre arte e tecnologia

A Huawei acaba de anunciar o lançamento do Huawei P60 Pro, a mais recente novidade da icónica linha de smartphones Huawei P Series. O novo topo de gama reinterpreta a linguagem clássica do design da Huawei P Series e apresenta um conjunto de características inovadoras na indústria da imagem móvel.

O mais recente flagship herda o legado da Huawei P Series, tanto a nível de design como de imagem móvel. Concebido para proporcionar uma experiência de utilização sem precedentes, apresenta um sistema ótico totalmente atualizado e é o primeiro da indústria a estar equipado com uma câmara teleobjetiva ultra luminosa com vários grupos de lentes.

Design elegante num corpo resistente

Graças ao novo ecrã Quad-Curve, o smartphone apresenta lados ligeiramente curvos e extremidades arredondadas, o que permite uma visualização mais imersiva e envolvente. Produzido com Kunlun Glass, exclusivo da Huawei, mostra uma melhoria significativa na dureza do vidro, sendo 10 vezes mais resistente a quedas.

Apresenta, também, resistência a poeira e água com classificação IP68, o que contribui para uma maior segurança e durabilidade.

O display exibe tons precisos através de uma gama completa de cores e correspondências metaméricas na calibração, e suporta uma projeção de cores, sem fios.

Graças a este conjunto de características, o Huawei P60 Pro tornou-se o primeiro smartphone do mundo a ser galardoado com a Certificação Dupla de Precisão de Cor TÜV Rheinland (Precisão de Cor e Projeção Precisa de Cor). Além disso, apresenta uma alta taxa de atualização adaptativa LTPO de 1-120Hz, o que permite um equilíbrio bem conseguido entre imagens fluídas e utilização otimizada da bateria.

Inspirado na natureza, o novo topo de gama da Huawei reinterpreta a estética moderna, sendo pioneiro no uso do design de textura de pérola. O Rococo Pearl incorpora pó de pérola na traseira do smartphone para criar um efeito luminoso, que resulta numa textura natural única, semelhante à Madrepérola.

Está também disponível em preto, através do inovador vidro Feather-Sand anti impressões digitais, suave e delicado ao toque, mantendo um aspeto brilhante.

Ultra Lighting XMAGE Camera: avanços revolucionários na captação de imagens

A tecnologia da Huawei P Series esteve desde sempre centrada em imagens inovadoras e, em todos os lançamentos, ocorre uma atualização e reconstrução completa do sistema ótico, de forma a acompanhar as tendências e necessidades contemporâneas da era digital.

Com o tema ‘Eye of Light’, o Huawei P60 Pro coloca a câmara principal no centro dos módulos, de forma a simular uma câmara analógica.

A câmara principal Ultra Lighting está equipada com uma abertura mecânica autoajustável entre F1.4 e F4.0, um grupo de lentes de alta transmissão, um super sensor RYYB e ainda um motor de imagem XD Fusion Pro. Estas melhorias produzem fotografias vívidas com detalhes nítidos, em condições desfavoráveis, como ambientes com pouca luz e cenários com contraste elevado – nascer e o pôr-do-sol.

Para complementar a câmara principal, o Huawei P60 Pro apresenta a revolucionária câmara com teleobjetiva Ultra Lighting, que possuí uma abertura de F2.1, a maior da indústria no que diz respeito a câmaras teleobjetivas periscópicas em smartphones.

Esta câmara adicionou um conjunto de lentes Ultra Lighting combinadas com o super sensor RYYB, o que aumentou consideravelmente a quantidade de luz captada. Com isto, os utilizadores podem fotografar imagens nítidas e vibrantes durante passeios noturnos.

Outra funcionalidade pioneira do Huawei P60 Pro é o modo Super Moon. Graças à Ultra Lighting e às capacidades de focagem da teleobjetiva, é possível captar fontes de luz distantes, ao mesmo tempo que se preservam os detalhes de objetos mais próximos.

Esta funcionalidade permite aos utilizadores explorar a astrofotografia, para criar imagens surriais com a lua. Além disso, apresenta um conjunto de lentes Long Travel Slide Zoom, que permite o controlo flexível da distância de focagem e obter imagens nítidas, desde fotografias de longa distância a grandes planos.

Tecnologia de comunicação poderosa com uma experiência fluída e duradoura

O smartphone apresenta uma poderosa bateria de 4.815 mAh , num corpo compacto de apenas 8,3 mm de espessura. O modo Turbo permite carregar 50% da bateria em apenas 10 minutos , conseguindo um equilíbrio perfeito entre a capacidade de bateria e a velocidade de carregamento, enquanto mantém uma construção fina e leve.

Suporta carregamento com fios SuperCharge de 88 W , carregamento rápido sem fios de 50 W e carregamento inverso sem fios de 7,5 W, oferecendo um carregamento conveniente em qualquer altura e em qualquer lugar.

EMUI 13.1: mais requintado, conveniente e seguro

A Huawei combina as características da P Series – tecnologia e design – com as do EMUI, sistema simples, fácil e fluído, de forma a proporcionar uma experiência mais refinada e conveniente. O EMUI 13.1 introduz o 3D Weather AOD (Always on Display), capaz de ilustrar chuva, neve, tempo nublado ou ensolarado com efeitos 3D. Envia notificações de alterações meteorológicas, criando uma experiência de visualização intuitiva, criativa e vívida.

A interface da câmara introduz um anel de zoom, que torna a captura de fotografias uma experiência mais intuitiva e o zoom mais preciso e funcional. O menu rápido da câmara apresenta ícones dos modos de fotografia mais utilizados, o que facilita a utilização da câmara com apenas uma mão e oferece aos utilizadores uma experiência fotográfica mais agradável e conveniente.

AppGallery: gama completa de aplicações úteis

O novo Huawei P60 Pro conta com uma gama de aplicações funcionais e de alta qualidade, tornada possível pela AppGallery. Os utilizadores podem encontrar 18 categorias, que abrangem as principais aplicações globais e locais, incluindo navegação e transportes, notícias, redes sociais, finanças, entretenimento e outras. Disponível em mais de 170 países e regiões, conta com mais de 580 milhões de utilizadores mensais ativos a nível global e 6 milhões de programadores registados.

HUAWEI P60 PRO