E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de todas as novidades apresentadas no evento Apple, do lançamento dos novos Pixel 6, analisámos os earbuds Sony WF-1000XM4, e muitos mais.

Já não é a primeira vez que aqui falamos do PinePhone, o smartphone criado pela empresa Pine64 e baseado no sistema Linux. No entanto, foi agora apresentado o topo de gama PinePhone Pro completamente renovado e muito mais potente.

Apesar de não ser um equipamento que se equipare aos modelos mais populares do mercado, tem várias características interessantes. Por exemplo, poderá ser usado praticamente como um PC. Venha conhecer melhor este telefone.

Foi hoje publicado o Decreto-Lei n.º 84/2021 que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, transpondo as Diretivas (UE).

Em destaque está o alargamento do período de garantia para bens móveis. A garantia passa de dois para três anos. As alterações entram em vigor já a partir de 1 de janeiro de 2022.

Como sempre os eventos da Apple prometem muitas novidades e muitas melhorias em toda a sua linha de equipamentos. A empresa aposta muitas vezes na renovação das suas propostas, com novidades e melhorias em várias áreas.

A última keynote Unleashed mostrou isso mesmo e as novas propostas foram apresentadas, deixando os utilizadores novamente satisfeitos. As novidades são muitas e focam-se principalmente nos MacBook Pro, com muitas outras ofertas a serem reveladas.

Durante estes anos, já nos passaram pelas mãos (e pelas orelhas) muitos auscultadores. Contudo, nos últimos tempos a fasquia está mais alta com tecnologias como o Cancelamento Ativo de Ruído ou o Áudio Espacial. A Sony tem tradição no fabrico de auscultadores de qualidade quer ao nível do som, quer do próprio hardware que o define.

Hoje vamos mostrar as potencializardes dos Sony WF-1000XM4, uns earbuds que surpreendem desde o design até à fantástica autonomia.

Em 2015 foi lançado Life is Strange, um jogo que surpreendeu por vários motivos, mas, acima de tudo, pela forma inteligente como moldou a sua jogabilidade em função de uma narrativa muito peculiar. Incentivada pelo sucesso do jogo, a Square Enix lançou, passados 3 anos, Life is Strange 2 e, agora, passados outros 3 anos, eis que nos chega a terceira história, True Colors.

Tal como os anteriores, True Colors apresenta uma história forte e cativante, com uma jogabilidade muito própria e nós já tivemos o prazer de o experimentar.

O lançamento dos novos smartphones Google Pixel vem trazer o Android 12 aos modelos da empresa mais velhos. Mas no dia de hoje, o grande destaque vai mesmo para os smartphones que trazem o novo SoC Google Tensor.

Venha então conhecer os pormenores dos Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

A Chuwi anunciou recentemente o seu novo mini PC Chuwi RZBOX, que se destaca por trazer um processador AMD Ryzen 9 4900H. Agora, este computador já está disponível.

Venha conhecer os seus pormenores.

Assistimos a uma evolução incrível da ciência. A pandemia foi um exemplo de como a humanidade está dependente deste braço armado da vida. Agora, noutro exemplo verdadeiramente evolutivo, médicos americanos realizaram, pela primeira vez na história, um transplante de rim de porco para humano sem que o seu corpo produzisse rejeição.

Esta façanha foi conseguida por cirurgiões da NYU Langone Health em Nova York que conseguiram o que nunca antes havia sido possível.

O segmento de hardware está cada vez mais recheado com potentes produtos que até há bem poucos anos faziam apenas parte da nossa imaginação. E também por essa razão é que este mercado se tem tornado mais popular e do interesse dos consumidores comuns.

Para contribuir ainda mais para essa realidade, a empresa G.Skill anunciou agora as suas memórias DDR5 Trident Z5, consideradas as mais rápidas do mundo com os seus 6600 MHz CL36.

A Huawei, para além das suas linhas de topo, tem mantido uma relação muito interessante com o mercado da gama média. Os seus célebres Lite marcam uma posição única e são um verdadeiro caso de sucesso.

Para além desta linha, a marca tem apostado em renovar-se e, por isso, traz agora uma novidade muito interessante. O Huawei nova 9 foi apresentado e quer ser a inspiração para um mercado cada vez mais exigente e cada vez mais produtor de conteúdos.

A aposta da Huawei tem esta alargar-se e a marca tem hoje uma presença em novos mercados, bem longe da sua génese. Esta mudança da marca tem funcionado muito bem e hoje tem já uma posição muito interessante em outras áreas.

O Huawei Watch GT 3, sucessor da Huawei Watch GT 2 Series, foi apresentado pela Huawei. Os novos relógios inteligentes da marca contam com uma versão masculina e feminina, com dois tamanhos diferentes, 46mm e 42mm, mas ambos funcionam com a nova versão do sistema operativo HarmonyOS, o HarmonyOS 2.1.

Tal como temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos meses (ver aqui ou aqui), a Turtle Rock Studios lançou Back 4 Blood, o sucessor não declarado de Left 4 Dead 2.

O jogo, que se assume como uma experiência maioritariamente cooperativa, traz de volta o tema (amado por muitos e odiado por outros tantos) dos Apocalipse Zombie. O Pplware já entrou no combate e venham ver como correu.

Apresentados no início desta semana, os novos MacBook Pro prometem um desempenho acima da média. Equipados com os novos SoC da Apple, os M1 Pro e M1 Max, estes portáteis são novo padrão para a indústria e até para os consumidores.

Agora que estão acessíveis de forma mais alargada, começam a surgir os primeiros testes. Os benchmarks iniciais já existem e mostram que o MacBook Pro 2021 terá um desempenho impressionante, nas suas várias componentes.

As missões espaciais são cada vez mais comuns. Depois da China, que aparentemente testou míssil hipersónico em órbita, ddesta vez foi a França a colocar em órbita satélite militar de última geração.

Em órbita ficou também o satélite de telecomunicações SES-17.