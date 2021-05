Back 4 Blood, é considerado o sucessor espiritual de Left 4 Dead e encontra-se no bom caminho, rumo ao seu lançamento mais adiante neste ano de 2021.

Recentemente, a Turtle Rock Studios e a Warner Bros Interactive Entertainment desvendaram um pouco mais do sistema de cartas do jogo, que lhe traz outra componente tática.

Back 4 Blood, o sucessor espiritual de Left 4 Dead, é o fruto de uma parceria da Warner Bros Interactive Entertainment e da Turtle Rock Studios.

A história de Back 4 Blood decorre num ambiente pós-apocalíptico, no qual a população humana foi dizimada por misterioso surto (talvez proveniente do espaço). Muitos morreram, e muitos se transformaram em algo semelhante a zombies, chamados Ridden.

No entanto, no meio de toda esta destruição e aniquilação, um grupo de sobreviventes luta para libertar o planeta da Infeção. São os Cleaners.

É precisamente neste cenário de destruição e de caos que o jogador entra em ação. Uma ação visceral e repleta de sangue e efeitos, como se pode ver pelos trailers que vos apresentamos.

Back 4 Blood não se poupa a mostrar sangue, desmembramentos e aniquilações. Seja na pele de um dos 8 tipos distintos de Cleaner, ou na pele de um Ridden, uma coisa podemos estar certos… Back 4 Blood vai haver ação para todos os gostos.

O jogo apresenta um modo Campanha que poderá ser jogado a solo, ou então com a ajuda de até mais 3 amigos em cooperativamente.

Por outro lado, existirá também uma componente online competitiva, na qual os jogadores tanto podem vestir a pele de um Cleaner, como pode escolher ser um dos Infetados, ou seja, um Ridden.

Cartas para lutar

No trailer agora revelado, a Turtle Rock Studios apresenta várias das dezenas de cartas que estarão disponíveis no jogo. Pelo que se pode perceber, podemos esperar muitas bastante variadas. Cada qual com os seus poderes especiais, power-ups e respetivos bónus.

Uma vez que se trata de um jogo multiplayer a importância de se equipar o deck adequado é ainda maior. Havendo uma perfeita sintonia entre os jogadores da equipa, e estando todos equipados com as cartas certas, torna-se mais fácil levar de vencidas as sucessivas hordas de Ridden.

As Cartas são também importantes, pois serão usadas pelo Game Director, entidade de Inteligência Artificial que controla os Ridden e seus comportamentos.

Uma vez que o Game Director usa também o mesmo sistema de Cartas, isto permite aos jogadores a criação de estratégias para o que aí vem. Dado que os jogadores ao inicio conseguem ver as Cartas do Game Director, podem também aperceber-se na altura de que tipos de desafios os esperam naquela sessão.

Dessa forma, terão a oportunidade de se preparar a rigor, ou seja, de equiparem os seus próprios decks com as Cartas que melhor darão conta do serviço.

Um pouco à semelhança de Left 4 Dead, o Game Director de Back 4 Blood será uma entidade dinâmica e que compreenderá as decisões dos jogadores. Isto quer dizer que, em cada nova ronda, vai interpretar os comportamentos e Cartas lançadas pelos jogadores de forma a poder usar as suas próprias Cartas da melhor maneira.

Back 4 Blood estará disponível para Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, e PC em 12 de outubro deste ano. As reservas receberão, como bónus, a Fort Hope Elite Weapon Skin Pack.