AssistiveTouch: Em breve poderá controlar o Apple Watch com gestos dos dedos e da mão

A Apple sempre deu uma grande atenção à Acessibilidade. O iPhone é um exemplo de como se pode usar o dispositivo com controlo de voz, com gestos, com o piscar dos olhos e até com toques na traseira do smartphone para fazer uma ação predefinida. Agora, a empresa apresentou uma longa lista de novos recursos de acessibilidade que estarão disponíveis em breve. Mas há uma novidade dedicada ao Apple Watch muito interessante.

O AssistiveTouch para Apple Watch permitirá aos utilizadores controlar um relógio da Apple sem haver necessidade de tocar no ecrã ou nos botões. Serão apenas gestos dos dedos e da mão que transporta o Apple Watch.

Vem aí a WWDC 2021 e a Apple já começou a levantar o véu do que estará para aparecer. Assim, a empresa de Cupertino anunciou esta semana novas funções de acessibilidade que provavelmente farão parte do iOS 15. Este novo sistema operativo do iPhone, assim como todos os outros novos que equipam os dispositivos Apple, deverá ser lançado em setembro.

AssistiveTouch para o Apple Watch

Conforme referimos, esta semana a Apple disponibilizou uma lista com vários recursos que serão lançados na categoria Acessibilidade e neles está demonstrado um recurso muito interessante. Então, dentro da evolução do watchOS, a Apple introduzirá a funcionalidade de AssistiveTouch. Sim, esta funcionalidade já existe no iPhone há alguns anos.

Quer isto dizer que o utilizador do Apple Watch poderá realizar ações no relógio sem precisar tocar no ecrã. Basta usar a mão, onde usa o smartwatch com movimentos da própria mão e dos dedos em gestos combinados.

Vejamos o vídeo:

A Apple diz que o AssistiveTouch para o Apple Watch estará disponível com uma atualização de software. O recurso provavelmente fará parte do watchOS 8, que deve ser revelado junto com o iOS 15, macOS 12 e tvOS 15 na WWDC 2021 no próximo mês.

