Apple Watch Series 7: Leak sugere uma grande atualização de design

O design do Apple Watch está prestes a mudar completamente, se os rumores mais recentes estiverem corretos. Segundo o popular leaker, Jon Prosser, a Apple vai trazer um fantástico novo smartwatch.

Prosser diz que a maior parte do redesenho é a adoção das bordas planas que a Apple mudou recentemente para o iPhone, iPad Air e iPad Pro.

Será este o novo Apple Watch Series 7?

Nos sete anos desde que o Apple Watch foi colocado à venda, houve realmente apenas dois designs, o original e a atualização subtil, mas impressionante, que veio com a Series 4 em 2018.

Assim, se estas forem realmente imagens “reais”, esta mudança foca-se principalmente numa grande atualização do ecrã, com bordas menores, além de uma alteração no botão lateral. Contudo, a Apple não se ficará com as alterações de design. Há novidades, principalmente ligadas à medição da glicemia que dizem poder aparecer no próximo relógio inteligente da empresa.

Ainda sobre o aspeto, se olharmos para o iPhone 12, conseguimos imaginar este design “de linhas retas” aplicadas ao Apple Watch. Claro, não será exatamente o mesmo, mas a fonte onde foi beber é notória.

O relógio ainda precisa de bordas curvas na parte traseira, para se ajustar à anatomia do pulso.

Ecrã plano e quase sem bordas

Sobre a placa de vidro sobre o ecrã, esta raramente é plana, até porque um vidro redondo geralmente é necessário para resistir a impactos.

As renderizações de Prosser, feitas em conjunto com RendersbyIa, mostram um ecrã que retém parte do efeito curvo do atual.

No entanto, uma análise mais atente leva-nos a ficar intrigados com a espessura destas renderizações. O modelo atual é habilmente projetado para ser mais espesso do que parece devido à forma como a parte traseira curva quando toca na pele.

Assim, se estas renderizações forem precisas, o novo relógio parece que será visivelmente mais fino do que o atual. O que é um avanço relevante!

Novas cores… e será o ano do verde

Prosser falou sobre as novas cores, onde se focou numa em particular: o verde. Não, não foi por causa do Sporting, este será um tom que já vimos nos AirPods Max verdes, aparentemente, e é bastante bonito.

As renderizações também mostram um relógio em azul-claro.

Nada é definitivo neste momento, é claro, e a Apple trabalha muito à frente, então, como o vídeo observa, esta pode ser a Série 8 e não a 7.

Portanto, o futuro, se se colar a estas imagens, parece muito risonho para os utilizadores Apple que pediram este design já há alguns anos.