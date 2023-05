E que tal um jantar relaxado em PlateUp!

E que tal combinarmos um jogo no qual somos os responsáveis pelo normal funcionamento de um restaurante com elementos roguelite?? Pois bem, é precisamente isso que PlateUp!, dos estúdios britânicos Yogscast Games pretende. Venham conhecer um pouco mais deste jogo que já foi lançado para PC e que segue agora para as consolas...

Quem disse que trabalhar em restaurantes pode ser calmo e tranquilo? Pois bem... enganou-se. Pelo menos no que respeita ao restaurante que nos é servido em PlateUp!, dos estúdios ingleses Yogscast Games.

PlateUp! já foi lançado, na versão PC, no ano passado e tal o seu sucesso (mais de 1 milhão de cópias vendidas) que a equipa de desenvolvimento decidiu levar o titulo até outras paragens e dessa forma, anunciou o lançamento para consolas. Está previso o lançamento para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox One.

PlateUp! coloca os jogadores numa intensa e frenética missão de levar o seu restaurante a bom porto enquanto passa por inúmeros stresses e momentos de tensão.

A ideia passa por gerir todos os aspetos do restaurante, desde a criação dos pratos, a sua confecção até ao serviço aos clientes. Mas não se fica por aqui, havendo toda a outra parte da gestão, para tratar.

Por exemplo, até a própria gestão de recursos para o normal funcionamento da cozinha, ou a decoração do nosso restaurante, será feita pelo jogador.

Seja a solo, ou em cooperação com mais 3 amigos, existe uma grande seleção de receitas à disposição, desde pratos principais, entradas, sobremesas, toppings ou aperitivos.

No entanto, todo este processo envolve muito mais... como por exemplo pela aquisição de novos equipamentos, contratação de novos colaboradores e expansão do estabelecimento. Até a criação dos menus diários é da responsabilidade do jogador.

Existe também muito conteúdo por desbloquear em PlateUp!, que vão desde os próprios equipamentos, até novas receitas ou mesmo habilidades.

Será ainda possível automatizar o trabalho do nosso restaurante em PlateUp!, usando robots e equipamentos mais autônomos para fazerem grande parte das tarefas do restaurante ou cozinha.

"PlateUp! foi extremamente bem sucedido em PC, pelo que nos encontramos deliciados com a possibilidade de trazer o jogo para as consolas, mais tarde neste ano de 2023", referiu Simon Byron, Director of Publishing da Yogscast Games, adiantando ainda que "A combinação duma gestão roguelite de um restaurante com o caos de uma cozinha provou ser a receita certa para esta nova abordagem aos jogos do género, e estamos ansiosos pela chegada dos jogadores de consolas".