Suécia vai ter a primeira estrada electrificada do mundo

Além de toda a evolução que tem acontecido no segmento automóvel, em especial ao nível dos veículos elétricos, as estradas também poderão ganhar novas funcionalidades. A Suécia avança com a primeira estrada eletrificada do mundo.

Projeto terá 3.000 quilómetros de estrada eletrificada

O Parlamento Europeu aprovou a proibição da venda carros a gasolina e gasóleo a partir de 2035. O Texto foi aprovado com 340 votos a favor, 279 contra e 21 abstenções. Esta é certamente uma decisão que vai criar mudanças profundas no setor automóvel.

Em "resposta" às mudanças, a Suécia vai converter uma das suas autoestradas na primeira via eletrificada do mundo, que deverá estar pronta até 2025.

Segundo revela o ACP, trata-se da E20, uma rodovia que liga as três principais cidades daquele país escandinavo – Estocolmo, Gotemburgo e Malmö – e faz parte de um projeto ambicioso que inclui mais de 3.000 quilómetros de estradas eletrificadas. O objetivo é permitir que os veículos elétricos sejam carregados em movimento e estão a ser estudadas três opções para que isso aconteça.

O "SmartRoad" está a ser já testado na ilha de Gotland, na Suécia, num percurso de 1,6 km, com um autocarro que liga o aeroporto a Visby, a maior cidade da ilha.

Segundo a Euronews, a principal tecnologia funciona com recurso à tecnologia dinâmica de transferência de energia sem fios que permite que a eletricidade flua sem fios de bobinas de cobre de 1,5 metros de comprimento construídas sob o asfalto para três recetores instalados por baixo do autocarro.

A transferência faz-se por indução, uma tecnologia utilizada em carregadores de escovas de dentes elétricas, fogões modernos e outros equipamentos a que já nos habituámos. Mas, como referido, há outras tecnologias em discussão. São elas a catenária (semelhante ao que se usa nas linhas ferroviárias) e a condutor.

Esta solução que a Suécia pretende implementar está direcionada especialmente para veículos pesados de transporte de mercadorias.