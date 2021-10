A Huawei, para além das suas linhas de topo, tem mantido uma relação muito interessante com o mercado da gama média. Os seus célebres Lite marcam uma posição única e são um verdadeiro caso de sucesso.

Para além desta linha, a marca tem apostado em renovar-se e, por isso, traz agora uma novidade muito interessante. O Huawei nova 9 foi apresentado e quer ser a inspiração para um mercado cada vez mais exigente e cada vez mais produtor de conteúdos.

Há uma mudança em curso no mercado dos smartphones. Cada vez mais os utilizadores são exigentes e querem fazer dos seus smartphones um ponto de criação de conteúdos, seja para os seus blogs, os seus podcasts ou as muitas redes sociais,

Isso obriga a ter equipamentos preparados, não apenas a nível das especificações, mas também nas funcionalidades que oferecem. É neste competitivo mercado que entra o novo Huawei nova 9, recheado de novidades nesta área.

Huawei nova 9 chega a pensar nos criadores de conteúdo digital

A facilidade de utilização do Huawei nova 9 começa no seu peso reduzido. Com apenas 175 g, este smartphone pode ser facilmente usado durante mito tempo sem se tornar pesado, algo que os produtores de conteúdos pretendem.

Com duas cores interessantes, preto e azul, aposta no seu design Nebula para dar aos utilizadores uma sensação confortável. Resistente às incómodas dedadas e antiderrapante, é muito intuitivo de usar.

Este novo smartphone destaca-se de imediato pelo seu conjunto de câmaras. A câmara principal, de 50 Mpx, permite fotografar ou filmar com uma qualidade elevada, tal como a Huawei já nos habituou.

É depois complementado com uma lente Ultra Grande Angular de 8MP, uma lente Macro de 2MP e uma lente de Profundidade. Este conjunto de 4 câmaras garantem um nível de desempenho na fotografia muito interessante.

Na sua parte frontal, contamos também com uma câmara de 32 megapíxeis, que em conjunto a principal traseira vem elevar ainda mais este smartphone. A sua utilização em conjunto é possível e certamente será usada por muitos.

Ecrã, processador e sistema operativo

Ainda nesta área do smartphone temos também um ecrã curvo de 120Hz, que transmite uma qualidade de imagem única. Este adapta-se desde os 60Hz e dará resposta para as referências de varrimento mais elevadas sempre que for exigido.

No seu núcleo temos um processador que se encaixa bem no seu segmento. Temos Qualcomm Snapdragon 778G 4G, que dará aos utilizadores a potência necessária para o que for exigido a este novo nova 9.

Para dar energia a todo este conjunto, a Huawei equipou-o com uma bateria de 4300mAh. Está ainda garantido um carregamento com fios de 66W, o que garante aos utilizadores uma carga completa em apenas 38 minutos.

A grande arma do Huawei nova 9 é mesmo o software que traz. Com a interface baseada na EMUI 12, está recheado de apps que permitem trabalhar e melhorar todas as imagens e vídeos que os utilizadores criarem.

Destacamos o Petal clip, que permite a edição completa dos vídeos que forem criados. Esta é uma ferramenta dedicada e que dá ao utilizador a liberdade de criar em qualquer lugar e em qualquer momento.

O Huawei nova 9 foi agora apresentado e poderá ser encomendado já a partir de 22 de outubro. Chega ao mercado no dia 12 de novembro e terá um preço de 549,99 euros. É uma arma interessante no ataque da marca à gama média alta.

O Huawei nova 9 vem renovar a proposta da marca numa área cada vez mais dedicada às redes sociais e aos criadores de conteúdos. Foca-se num público mais jovem e que quer smartphones onde consegue ter no smartphone a sua ferramenta de utilização simples e direta.

Galeria de imagens