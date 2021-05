Vamos conhecer os Cleaners de Back 4 Blood

Quando aqui revelámos algumas novidades sobre Back 4 Blood, indicámos que no centro da luta contra os Ridden, se encontravam os Cleaners.

Recentemente, a Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios desvendaram um pouco mais sobre quem são eles. Venham conhecer os Cleaners.

Back 4 Blood traz de novo à ribalta, o combate desesperado e pela sobrevivência de um grupo de humanos contra a invasão e proliferação de uma infeção que transforma as pessoas em zombies, chamados de Ridden.

O jogo, que é desenvolvido pela mesma equipa que criou Left 4 Dead, acompanha a luta destes valentes soldados pela libertação do planeta dos Ridden e eis o momento certo para os conhecer melhor.

Meet the Cleaners, ou em português, Conheçam os Cleaners

O vídeo agora revelado pela Warner Bros levanta um pouco do véu sobre quem são os Cleaners e qual o seu historial.

No vídeo acima disponibilizado, são-nos apresentados os oito Cleaners jogáveis – Holly, Walker, Doc, Karlee, Jim, Hoffman, Evangelo e Mom – e é-nos mostrado os seus passados e as suas habilidades no jogo.

Holly – Após ter perdido a sua familia para o Devil Worm (agente infeccioso responsável por transformar as pessoas em Ridden), Holly Forrester aprendeu a canalizar toda a sua energia para se tornar numa Cleaner. É conhecida por ser o elemento que consegue manter a equipa unida. Armada com o seu taco de baseball repleto de espigões, ao qual chama “Dottie,” a resiliência de Holly e a sua atitude dá um boost ao moral da equipa, mesmo nas situações mais adversas. Recupera stamina com mortes e tem resistência maior aos ataques inimigos.

Walker – O mais velho de 5 irmãos, Elijah Walker nasceu em Evansburgh no seio de uma família trabalhadora e que fez carreira nos Rangers do Exército, onde ganhou muita experiência de combate. Walker é um homem de poucas palavras e mais ação, sendo uma voz de comando no ataque aos Ridden, sendo respeitado por todos os companheiros Cleaners. Tem um bónus de precisão e de dano.

Doc – A Doc, é uma das peças mais importantes para manter Fort Hope de boa saúde e funcional. No entanto, não era nada disto que ela esperava para o seu futuro. Extremamente independente, ela sacrificou a sua vida pessoal, em detrimento da sua carreira. Após o Colapso (evento que despoletou este cenário pós-apocalíptico), a sua atitude mais pragmática ajudou-a bastante e aos seus companheiros. Além de uma tremenda médica de campanha, também se trata de uma atiradora exemplar. Bónus de cura de equipa de manter a equipa resistente a traumas de combate.

Karlee – Karlee é uma sobrevivente que tem vivido nos arredores de Fort Hope desde o Colapso, confiando apenas em si própria. Ninguém sabe muito sobre ela ou o seu passado, mas, ela não se importa. É uma looter de eleição com especial habilidade para ações furtivas. Aos poucos vai ganhando o respeito dos restantes Cleaners. Tem ainda a habilidade de sentir o perigo com mais facilidade.

Jim – Ninguém conhece o condado de Finleyville, como Jim conhece. Desde uma tenra idade que ele seguia com o seu pai para o campo, para caçar e montar armadilhas para animais. Agora, é um Cleaner com extrema capacidade para usar as suas habilidades contra os Ridden, num terreno que tão bem conhece. É um atirador furtivo de eleição.

Hoffman – Hoffman é um tipo meticuloso que prepara tudo com extrema dedicação e cuidado. É, no entanto, um adepto de teorias da conspiração também. Quando a infeção começou, ele vivia com a sua mãe, mas, agora que ela morreu, e os seus mantimentos acabaram, teve de sair de casa e acabou por entrar nos Cleaners. Howard Robert Hoffman é uma boa pessoa e com várias habilidades que apenas quer ser útil à equipa. Uma dessas habilidades é a de criar à equipa uma maior capacidade de munição. Agora nos Cleaners, Hoffman voltou a encontrar uma família…

Evangelo – É o elemento mais novo dos Cleaners e como tal, é o mais inexperiente, mas já deu provas de ser de rápida aprendizagem. Além de ser um tremendo lutador, Evangelo caracteriza-se por ser um elemento leal e de confiança dos Cleaners. Tem tendência para falar muito, especialmente quando está nervoso, mas está desejoso de provar que tem tudo o que é necessário para ser um Cleaner. Regenera saúde com maior facilidade e consegue escapar com facilidade de armadilhas peganhentas dos Ridden.

Mom – A líder dos sobreviventes de Finleyville. Nunca recua perante um desafio e coloca sempre as necessidades dos outros à frente das suas pessoais. No entanto, é uma pessoa onde se sente autoridade. Apesar de confiar nos seus Cleaners, é alguém que coloca sempre questões às estratégias de outros líderes, especialmente desde a morte do seu filho. O objetivo de Mom é simples: fazer com que os Ridden paguem.

O trailer ainda nos mostra um pouco de alguns Ridden que habitam o mundo de Back 4 Blood, incluindo os Breakers bestiais, Ogres grotescos, Snitchers estridentes, Hags vorazes e muito mais.

Back 4 Blood estará disponível para Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, e PC em 12 de outubro deste ano. As reservas receberão, como bónus, a Fort Hope Elite Weapon Skin Pack.