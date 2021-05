Scooter elétrica Bezior S1 – deixe o carro na garagem e tenha uma mobilidade sustentável

A forma como nos deslocamos tem que ser repensada e para quem tem que se deslocar dentro da cidade ou em pequenas deslocações do dia-a-dia, o carro tem que ser cada vez mais colocado de parte. É aqui que entram as opções elétricas, como a bicicleta, scooter ou trotinetes. O seu custo inicial relativamente baixo, associado à portabilidade e ao próprio custo de manutenção e carregamento, são as suas grandes vantagens, já para não falar no impacto ambiental reduzido que têm quando comparadas com um carro.

A scooter elétrica Bezior S1 pode funcionar tanto como trotinete, como mota, já que permite a inclusão ou remoção de um assento, torando-se ainda mais versátil e adaptável a diferentes utilizadores.

A Scooter elétrica Bezior S1

Uma trotinete que também pode ser uma mota é a proposta da Bezior S1. Basicamente, na base da trotinete é possível instalar um banco e, assim, cada pessoa pode optar pela forma de utilização mais conveniente.

A Bezior S1 permite atingir uma velocidade máxima de 45km/h podendo subir inclinações até 35º. Tem um motor de 1000W e a bateria proporcionar-lhe-á uma autonomia para 40 a 50 km.

Suporta peso até 120 kg e é indicado para pessoas com menos de 2 metros, sendo que tanto o assento como o guiador são ajustáveis nesta scooter.

Este tipo de meio de transporte é ideal para deslocações pequenas, podendo ser um complemento para evitar levar o carro para a confusão de uma cidade onde é difícil estacionar, ou mesmo um complemento a outro meio de transporte coletivo. É ideal também para aquelas deslocações de poucos quilómetros ou mesmo metros, em que se perde muito tempo a tirar o carro da garagem e a estacionar.

A Scooter elétrica Bezior S1 está disponível apenas em preto por 549,99 € com o código de desconto JC3Z86W99EK1.

