Apresentados no início desta semana, os novos MacBook Pro prometem um desempenho acima da média. Equipados com os novos SoC da Apple, os M1 Pro e M1 Max, estes portáteis são novo padrão para a indústria e até para os consumidores.

Agora que estão acessíveis de forma mais alargada, começam a surgir os primeiros testes. Os benchmarks iniciais já existem e mostram que o MacBook Pro 2021 terá um desempenho impressionante, nas suas várias componentes.

Os primeiros benchmarks do M1 Max

Os dados que a Apple revelou quando apresentou os novos SoC M1 Pro e M1 Max mostraram que estes têm tudo para dominar o mercado. São mais elevados que a proposta anterior e isso será materializado nos primeiros portáteis a chegarem ao mercado, os novos MacBook Pro de 2021.

As primeiras avaliações, realizadas com algumas plataformas de benchmarks, mostraram um desempenho impressionante. Comparado com o modelo anterior, com o SoC M1, o M1 Max consegue fazer 1749 pontos em single-core e 11.542 pontos em multi-core. O número fica bem acima dos 7.382 pontos em multi-core que o M1 entrega.

Um desempenho impressionante no CPU

O desempenho em Single-core é também superior ao Intel Xeon W-3235, que está presente no Mac Pro de 2019, ficando atrás em multi-core, mas por pouco. O CPU da Intel pontua 15.391 em multi-core, com 25% de diferença em relação ao M1 Max, à custa dos 2 núcleos adicionais, contra os 10 núcleos do M1 Max da Apple.

Ao ser comparado com o iMac de 27", lançado em 2020 e que usa um Intel Core i9-10910, o M1 Max é cerca de 40% superior em single-core e 34% em multi-core. Ambos contam com 10 núcleos.Além disso, a Apple tem vantagem não só em desempenho, mas também no consumo.

No GPU há também bons resultados

No campo do desempenho gráfico, o SoC M1 Max, é superior em até 60%, se comparado com a melhor GPU do MacBook Pro de 16" da geração anterior, o AMD Radeon Pro 5600M. Com uma pontuação de 68870 no teste com a API Metal no Geekbench 5, o M1 Max fica muito acima dos 24461 alcançados pelo Radeon 5300M, com uma diferença de 181%.

A tabela abaixo mostra os diferentes resultados dos dados de benchmarks no Geekbench 5. O M1 Max consegue competir de forma igual contra a GeForce RTX 3080M e a Radeon RX 6800M. O melhor SoC da Apple consegue ser superior contra as rivais da NVIDIA e AMD na maioria dos testes. De destacar que o M1 Max usou o macOS e as outras duas GPUs usaram o Windows.

O M1 original conta com 8 núcleos de CPU e até 7 para GPU. Já o M1 Pro tem 10 núcleos de CPU e até 16 de GPU. O SoC M1 Max conta com os mesmo 10 núcleos para processamento, mas versões com 24 ou 32 núcleos gráficos e tem 57 bilhões de transístores, sendo o maior SoC feito pela Apple até à data.

Com estes resultados, fica claro que a nova aposta da Apple tem tudo para dominar o mercado. Com um desempenho impressionante, vai certamente bater toda a concorrência direta no campo do desempenho, seja na parte de CPU como na de GPU.