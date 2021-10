Vulcão italiano Etna volta a entrar em erupção e provoca chuva de cinzas

O Instituto Nacional Italiano de Geofísica e Vulcanologia (INGV) informou que, hoje de manhã, um fluxo adicional de material piroclástico foi expelido da cratera sudeste do vulcão, que já sofreu 52 convulsões desde fevereiro.

O vulcão italiano Etna está localizado na ilha italiana da Sicília e provocou uma chuva de cinzas nos municípios mais próximos. Apesar do sucedido, não foi necessário interromper a atividade do aeroporto de Catânia.

Vulcão Etna é o mais alto vulcão da Europa fora da região do Cáucaso

O Etna é um vulcão ativo situado na parte oriental da Sicília, entre as províncias de Messina e Catânia. É o mais alto vulcão da Europa fora da região do Cáucaso, e um dos mais altos do mundo, atingindo aproximadamente 3357 metros de altitude, podendo aumentar, gradualmente devido às frequentes erupções.

A expulsão de lava de hoje provocou uma chuva de cinzas que se espalhou para nordeste e caiu nas cidades de Piedimonte e Linguaglossa, mas também numa parte da estrada que une Catânia a Messina.

A maior associação de agricultores da Itália, a Coldiretti, avisou que estes episódios estão a causar sérios prejuízos às lavouras da região e pediu uma intervenção urgente do Governo para “proteger os empresários agrícolas”.

Segundo o instituto italiano, as últimas erupções na cratera sudeste levaram o Etna a aumentar a sua altitude em 33 metros, estando agora o seu cume a 3.357 metros acima do nível do mar. Desde 1980, a cratera nordeste era considerada a mais alta do vulcão siciliano, com 3.324 metros, tendo atingido, em 1981, uma altura máxima de 3.350 metros.