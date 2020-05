E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos novos lançamentos da Xiaomi, da nova MIUI 12, de novos avanços tecnológicos relacionados com o COVID-19, e muito mais.

O planeta está a fazer uma espécie de soft-reset e os índices de poluição mostram isso mesmo. Contudo, basta a máquina começar novamente a carburar desenfreadamente e tudo volta ao anormal normal. Por conseguinte, é de aproveitar esta oportunidade para dar a vez a novas tecnologias mais sustentáveis, como a energia solar, por exemplo. Uma opção que poderá fazer a diferença é usar células solares semitransparentes para janelas fotovoltaicas.

Segundo algumas investigações, estas células podem ser tão eficientes como os telhados solares.

A Xiaomi, tal como prometido, acaba de anunciar a nova versão da sua interface de utilizador a MIUI 12. Segundo a empresa chinesa, a “MIUI 12 leva a experiência de utilização do smartphone para o próximo nível”.

Conheça as novidades e descubra se o seu smartphone vai receber atualização.

O INESC TEC está a desenvolver uma plataforma de uso voluntário, que permitirá aos utilizadores interessados descobrirem, através de informação pública e certificada pelas autoridades de saúde, uma ocasião de proximidade, ocorrida nos últimos 14 dias, com alguém confirmado como infetado do novo coronavírus.

Esta aplicação irá usar apenas a tecnologia Bluetooth, para garantir a total privacidade dos utilizadores.

Apesar do foco de atenção, neste momento, ser a pandemia e soluções para a ultrapassar, o mundo, e o que poderá estar para lá dele, não parou propriamente. Assim, no decorrer de investigações que começaram há vários anos, o Pentágono oficializou três vídeos que mostram objetos voadores não identificados (os supostos OVNIs) a sobrevoar as bases militares dos Estados Unidos.

Estes vídeos continuam a acicatar a ansiedade dos departamentos de inteligência e defesa americanos. Que tecnologia estará por trás de tal objeto voador e quem detém tal avançado sistema?

O desenvolvimento de impressoras 3D encontra-se em franco crescimento e os tempos que correm vieram trazer uma nova vida ao segmento. A Creality continua o seu desenvolvimento de novas soluções e, agora, prepara-se para colocar a sua primeira impressora 3D numa campanha de financiamento coletivo.

A Creality CR-6 SE chega à Kickstarter a 6 de maio.

No início do mês algumas informações davam conta que estaria para breve a oficialização de mais uma máquina Xiaomi no mercado. Assim, a marca asiática confirmou hoje o Xiaomi Mi Note 10 Lite. A apresentação do smartphone dá conta de mais uma alternativa acessível do Xiaomi Mi Note 10.

Numa altura complicada para os fabricantes, a empresa da China continua a povoar o mercado dos smartphones. Opções não faltam e bons preços também não.

A Volkswagen está a preparar uma nova oferta para o segmento Sport Utility Vehicle (SUV). O GTX é um elétrico que vem compor o cardápio da empresa alemã para 2021. Contudo, a pergunta que se impõe é: será este o SUV elétrico que irá desafiar o Tesla Model Y?

Apesar de o mundo ainda estar debaixo de um estado pandémico, já há mais movimentações e foi nessa azáfama do estado de desconfinamento que foram captadas imagens “clandestinas” do novo VW ID.4 GTX.

A utilização de máscara de proteção era algo que estávamos habituados a ver nos países orientais, mas de forma esporádica. No entanto, o Covid-19 veio trazer-nos uma nova realidade e a máscara tem que ser um acessório de utilização diária e por todos os que saem à rua.

No entanto, existem várias questões levantadas por esta utilização e o reconhecimento de uma pessoa é uma delas. Para ultrapassar este e outros problemas, a Huami, empresa do ecossistema Xiaomi, desenhou uma máscara transparente e que ainda se desinfeta sozinha.

A tecnologia pode ser uma forte arma no combate à COVID-19. Por estes dias muito se tem ouvido falar em soluções que permitam “rastrear” contágios de COVID-19 de forma não intrusiva e mantendo a privacidade das pessoas.

Um aluno do Politécnico da Guarda em colaboração com amigos e professores criou uma app que avalia risco de contágio.

A Huawei vai dar um passo importante com vista a mais uma aposta que espera ganhar. Os atritos com os Estados Unidos da América ainda estão longe de ter um fim, então a empresa chinesa está a planear colocar o seu próprio sistema operativo HarmonyOS nos seus computadores, substituindo o Windows 10.

Se este movimento da Huawei se concretizar, possivelmente os próximos lançamentos de PCs da marca já poderão vir com uma nova roupagem

Todos reconhecem nos smartphones da Huawei uma qualidade de construção acima da média e uma qualidade fotográfica única. Os seus equipamentos tornam-se clássicos e são máquinas que perduram no tempo.

Para dar continuidade a alguns clássicos, a Huawei recria e atualiza os seus smartphones, lançando assim novos equipamentos. Este passo parece estar prestes a ser dado com um topo de gama. Muito em breve vamos decerto conhecer o P30 Pro New Edition.