MIUI 12 pode ser a última atualização para vários smartphones Xiaomi

Depois de muita especulação e de muitas informações surgidas de forma não oficial, a MIUI 12 é finalmente oficial e está apresentada. Esta nova versão estará em breve em testes para depois ser lançada globalmente.

No momento da sua apresentação surgiu também a esperada lista dos smartphones que vão receber esta nova versão. No entanto, e do que é possível ver, há equipamentos que vão ter a MIUI 12 como a sua última versão.

Novidades da MIUI 12 vão marcar um fim

A lista de equipamentos que acompanhou a apresentação ontem da MIUI 12 é clara. Vão existir 3 momentos de desenvolvimento e de testes a esta nova versão, para que possa estar o mais perto da perfeição possível.

Ao mesmo tempo, e sem que seja uma informação oficial, surgem informações que 5 dos smartphones que vão receber a nova versão da MIUI terminam agora os seus ciclos de atualizações. Esta informação vem diretamente da comunidade de desenvolvimento.

Última atualização para alguns smartphpones Xiaomi

Assim, os Xiaomi Mi 6, Mi 6X, Mi Note 3, Mi Mix 2 e Redmi Note 5 devem ter na MIUI 12 a sua última atualização. Espera-se que estes sejam descontinuados a 20 de junho de 2020, pelo menos no que toca à versão chinesa desta ROM.

Claro que falta ainda a confirmação da própria Xiaomi. Todos os planos apresentados são focados na versão chinesa da MIUI. Os planos para a versão global ainda não são conhecidos e as versões de teste têm ainda de ser validadas.

Resta saber se o Mi 6 recebe a versão global

No meio desta lista existe uma caso estranho. O Xiaomi Mi 6 não surgiu na lista inicial, estando apenas marcado como tendo acesso à versão beta da MIUI 12. Não se sabe sequer se irá receber a versão final.

Mesmo que esta seja a última versão da MIUI para estes smartphones da Xiaomi, estes devem ainda receber algumas atualizações e correções de segurança. Não é o ideal, mas vão de certeza existir outras ROMs a tratar destes equipamentos.