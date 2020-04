Gerir o Windows 10 pode ser uma tarefa completa em caso de problemas. São várias áreas para controlar e manter a funcionar, mesmo com todos os automatismos e procedimentos automáticos que este sistema tem.

Claro que existem ajudas para os utilizadores, para usar nos momentos mais complicados. No caso de problemas no acesso à Internet existe uma solução simples. Basta fazer a reposição de rede e tudo voltará ao normal.

Problemas de rede no Windows 10?

Existem muitas ferramentas que podem ser usadas para ajudar os utilizadores do Windows 10. Estas repõem o sistema ou eliminam as alterações aplicadas, trazendo assim o Windows para um estado livre de problemas.

No caso da rede e no acesso à Internet existe uma opção que podem usar a qualquer momento. Esta permite fazer a reposição deste elemento, colocando-o com a configuração inicial e livre de problemas que tenham surgido.

Caso necessitem, devem abrir as Definições do Windows 10 e depois devem procurar a opção Rede e Internet. Será aqui que têm acesso a todas as opções associadas à ligação ou ao WiFi, podendo ser vistos os parâmetros aplicados.

Nesta área, devem escolher o separador Estado, onde é mostrado como está a ligação à rede e qual a interface em utilização. Podem também ver o estado de comunicação com a Internet e o seu comportamento.

Basta a reposição para voltar à Internet

No final desta interface vão encontrar a opção que procuram para dar o passo seguinte. Chama-se Reposição de rede e devem clicar para avançarem no processo que iniciaram antes.

Aqui dentro vão encontrar uma descrição do processo que vão dar início de seguida. É explicado que todas as configurações vão ser removidas, desde as redes WiFi até às VPNs que estiverem configuradas.

Para terminarem o processo devem carregar no botão Repor agora. A eliminação das configurações vai ser feita e será depois pedido que seja reiniciado o Windows 10. Devem concordar e avançar para que a reposição de rede seja realizada.

Não sendo um processo normal e frequente, pode ser usado sempre que existirem problemas de rede que não consigam resolver. Será uma solução de recurso, mas que poderá ajudar nos momentos de maior necessidade.