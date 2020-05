Não têm sido fáceis os últimos dias para a Xiaomi. Depois de ter sido acusada de recolher e guardar dados dos utilizadores, a empresa chinesa tentou justificar as suas ações e garantir que estes dados são transmitidos de forma segura.

Para muitos, o problema não está na forma como é transmitido, mas sim na própria recolha que é feita. Para garantir uma maior privacidade, a Xiaomi veio agora trazer uma atualização. O seu browser tem já uma opção para impedir esta recolha de dados.

Xiaomi já tem uma solução para os seus problemas

A acusação feita à Xiaomi era inegavelmente importante. De acordo com o que um analista de segurança revelou, a empresa estaria a recolher dados dos utilizadores, em especial o que este fazia no browser. Era tanto pior, que mesmo o modo anónimo era espiado.

Claro que a Xiaomi refutou as acusações, revelando que esta recolha existe, mas os dados são transmitidos de forma anónima e segura. Os seus servidores recebem a informação e só dai para a frente estes eram acedidos e processados.

Mint browser já pode ser usado em modo anónimo

Uma vez que todo o processo de recolha de dados estava no browser da Xiaomi, esta resolveu agora dar mais um passo para resolver esta questão. Para isso atualizou o Mint Browser e o Mint Browser Pro, com novas opções de segurança.

Agora, e nas versões que estão disponíveis para atualização, passa a haver uma nova opção que permite impedir que os dados sejam recolhidos e enviados para a Xiaomi. Esta opção está apenas disponível para o modo incógnito.

Privacidade está assim reposta… parcialmente

A Xiaomi já enviou para a Play Store as novas versões do Mint Browser e do Mint Browser Pro, pelo que podem ser já atualizadas. Ainda assim, e se necessário, estas podem ser obtidas no APKMirror, para o Mint Browser e Mi Browser Pro.

Apesar de não ser a solução perfeita, é um passo importante que a Xiaomi dá. A privacidade continua a ser posta em causa, uma vez que a informação continua a ser recolhidos e enviados para a marca chinesa.