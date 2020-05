A utilização de máscara de proteção era algo que estávamos habituados a ver nos países orientais, mas de forma esporádica. No entanto, o Covid-19 veio trazer-nos uma nova realidade e a máscara tem que ser um acessório de utilização diária e por todos os que saem à rua.

No entanto, existem várias questões levantadas por esta utilização e o reconhecimento de uma pessoa é uma delas. Para ultrapassar este e outros problemas, a Huami, empresa do ecossistema Xiaomi, desenhou uma máscara transparente e que ainda se desinfeta sozinha.

Máscara de proteção – o novo acessório, uma nova realidade

Apesar sairmos de um “Estado de Emergência” não significa que vá ficar tudo bem, até porque passamos para uma situação de “Calamidade”. O permanecer em casa o máximo de tempo possível continua a ser regra de ouro nesta altura. Mas, agora, é ainda mais importante manter as regras de higiene básicas, manter o distanciamento social e usar máscara de proteção sempre que se está em espaços fechados ou junto a outras pessoas.

A máscara de proteção não só nos protege enquanto pessoa individual, mas, acima de tudo, minimiza os riscos de contágio a outras pessoas.

No entanto, a máscara traz consigo a questão da dificuldade de identificar as pessoas e ainda, se forem descartáveis, o problema da poluição. As máscaras reutilizáveis aqui podem ter um papel importante, mas há ainda outros passos que podem ser dados.

Huami Amazfit Aeri – a máscara transparente e que se auto-desinfeta

A Huami, a pensar na questão da identidade e sustentabilidade, desenhou uma máscara que é transparente e que, através de luz ultravioleta, se auto-desinfecta.

Na verdade, esta máscara Huami Amazfit Aeri seria um complemento aos smartphones que têm reconhecimento facial e que, em condições de utilização de máscara, não estão a ser úteis. Além disso, principalmente na China, existem muitos serviços que recorrem ao reconhecimento facial para identificar a população, por exemplo, para efetuar pagamentos. Nestes casos também seria uma ajuda.

Segundo indicação da marca, a máscara terá a mesma capacidade de proteção das N95. Inclui filtros de ar removíveis e tem emissores de luz ultravioleta para ajudar na desinfeção a cada utilização. Para tal, inclui ligação USB Tipo-C para receber energia necessária à limpeza.

A Huami indica ainda que, assim, cada filtro terá uma eficiência garantida de um mês e meio, um tempo francamente superior ao das máscaras existentes no mercado.

O material transparente terá também tecnologia que não embacia. Estas características farão com que seja útil no momento de utilizar os tais sistemas de reconhecimento facial.

Esta máscara é para já apenas um protótipo e o seu desenvolvimento poderá demorar de 6 meses a um ano. Ainda sem preços definidos, é deixada a garantia de que deverá ser acessível, tal como os restantes produtos da marca.