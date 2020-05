Bandai Namco oferece jogo em tempo de confinamento

A pandemia Covid, entre outras coisas, tem dado a conhecer variadas iniciativas decorrer no mundo dos videojogos com o objetivo de ajudar as pessoas a ultrapassar estes períodos negros de confinamento.

A Bandai Namco recentemente anunciou o seu embaixador que estará disponível para transferência até meados de maio.

Como já referimos em várias ocasiões em artigos passados, encontramos-nos a viver uma época de confinamento social que leva invariavelmente a que o tempo tenha de ser gasto de forma criativa. Quem tem consolas ou PCs, pode passar algum do seu tempo a jogar.

Foi precisamente nisso que a Bandai Namco deve ter pensado ao tomar a iniciativa “More Fun for Everyone – at Home”.

Assim sendo, desde o passado dia 24 de abril que o jogo PAC-MAN Championship Edition 2 se encontra gratuito para transferência nas plataformas PlayStation 4, Xbox One, e PC (via Steam).

Desta forma, PAC-MAN torna-se o embaixador da Bandai pronto para ser jogado por todos os que gostem deste jogo icónico que já tem cerca de 40 anos.

É impressionante como este jogo se tem mantido ao longo das décadas, por um lado com o mesmo vício de sempre, mas, por outro lado, se tem conseguido inovar e criar novas mecânicas de jogo. E é precisamente isso que PAC-MAN Championship Edition 2 se propõe: criar novas mecânicas de jogo, mas mantendo o ADN PAC-MAN intacto.

Assim sendo, até ao próximo dia 10 de maio, os possuidores de Playstation 4, Xbox One e PC podem descarregar PAC-MAN Championship Edition 2.