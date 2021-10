E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da nova câmara fotográfica Sony Xperia Pro-I, dos novos smartphones Honor 50, da nova empresa mãe do Facebook (Meta), analisámos o purificador e ventilador Dyson, e muito mais.

É uma notícia que está a deixar a comunidade cientifica animada. Trata-se de uma descoberta sem precedentes. A NASA fez saber que poderá ter encontrado o primeiro possível planeta fora da Via Láctea.

Se confirmado, este novo mundo estará milhares de vezes mais distante do que os muitos exoplanetas que encontrámos na nossa própria galáxia até agora.

O futuro dos carros poderá incluir não só as estradas no solo como as rotas aéreas. Cada vez há mais empresas a apostar num carro/avião para aumentar as funcionalidades deste veículo que usamos pousado no solo desde há muitas décadas. Assim, desta vez foi a marca chinesa, Xpeng Motors, a revelar o design da sua aposta do carro voador de nova geração para ser lançado em 2024.

A empresa parece estar mais perto do que outros nomes na indústria de lançar um carro voador. No seu evento anual 1024 Tech Day, a marca deixou uma data ambiciosa para o primeiro exemplar chegar às estradas e não só: 2024.

A Sony é conhecida no universo dos criadores de conteúdo multimédia pelas suas câmaras compactas ideais para vlog, para levar para qualquer lado, garantindo uma excelente qualidade de imagem. As câmaras fotográficas com sistema operativo Android não são uma novidade, mas a Sony eleva agora este conceito.

Venha conhecer a nova Sony Xperia Pro-I, a câmara fotográfica que também é um smartphone de topo 5G.

A Honor separou-se da Huawei para poder voltar a comercializar smartphones com serviços Google. Não é certo que esta realidade vá durar muito, porque nos Estados Unidos da América a pressão é grande para que também esta empresa entre na lista negra de empresas do país. O que é certo é que o afastamento da Huawei tem vindo a ser proveitoso para a Honor que tem tido um crescimento muito interessante no mercado dos smartphones.

Os seus mais recentes lançamentos, Honor 50 e 50 Lite, preparam-se para chegar à Europa... mas o preço não parece ser muito apelativo.

A Samsung deu a conhecer há poucos dias a sua One UI 4 para os seus smartphones, com base no Android 12. Esta novidade não se limitará, na verdade, aos dispositivos Android. A empresa acabou de revelar as suas intenções para levar ao Windows a sua interface e funcionalidades através da One UI Book 4.

Esta interface será dirigida aos PCs desenvolvidos pela marca que, infelizmente, não têm chegado a Portugal de forma oficial.

Marte é o próximo grande objetivo da exploração espacial. Levar humanos ao planeta vermelho é já visto como um ponto importante para a sobrevivência da espécie. Como tal, a SpaceX, assim como outras agências espaciais, desenvolve tecnologia para alcançar esse feito. Num vídeo agora apresentado, a empresa de Elon Musk mostra mais detalhes da nave espacial que fará a viagem tripulada até Marte.

Gateway to Mars oferece um pouco mais de informação sobre os esforços e desenvolvimentos da SpaceX. Este vídeo é um fragmento do que foi apresentado num documentário na Netflix, Contagem Decrescente: A Missão Inspiration4 no Espaço.

Apesar de estar já lançado e apresentado há algum tempo, o Android 12 apenas começou a ser disponibilizado para os smartphones há poucos dias. Iniciou-se, como sempre, pelos Pixel da Google e será agora gradualmente alargado a outras marcas e a outros fabricantes.

Com esta nova versão acessível, a Google resolveu dar continuidade aos desenvolvimentos. Revelou agora o Android 12L, dedicado aos tablets e aos smartphones dobráveis, criando assim uma alternativa que há muito era pedida.

A grande novidade da Intel já foi finalmente anunciada. Trata-se dos novos processadores Alder Lake de 12.ª geração e cujas características estão a conquistar a atenção dos consumidores e fãs do segmento de hardware e gaming.

Depois de vários leaks e testes não oficiais, por fim temos agora dados reais daquilo que os computadores podem esperar com estes poderosos CPUs. Esta 12.ª geração de chips Intel conta com uma arquitetura híbrida, modelos de 10, 12 e 16 núcleos e chega às prateleiras no próximo dia 4 de novembro. O destaque vai claramente para o modelo Intel Core i9-12900K, considerado como o melhor processador do mundo para jogos.

Já foi há muito tempo que a Fundação Raspberry Pi lançou o Raspberry Pi Zero W. Agora, passados 4 anos, foi apresentado o novo Raspberry Pi Zero W.

Esta nova versão do Raspberry Pi Zero oferece 5x mais performance que o seu antecessor e custa apenas $15.

Não era novidade que o Facebook se preparava para mudar de nome. Mark Zuckerberg anunciou esta quinta-feira as novidades que, além de uma reestruturação, passam pela mudança de nome.

Enquanto o Facebook ainda será o nome do associado à rede social, a Meta será a empresa mãe que englobará a rede social mais popular do mundo e também o Instagram e WhatsApp.

A POCO tem hoje alguns dos melhores smartphones de gama média e de entrada de gama do mercado. Infelizmente, nem todos os lançamentos chegam ao nosso mercado, mas considerando que o modelo M3 Pro está disponível, há a esperança de aconteça o mesmo com o M4 Pro 5G.

Já com data de lançamento marcada para o próximo mês, os testes de benchmark vêm aguçar a curiosidade de todos.

A marca Redmi da Xiaomi é um verdadeiro sucesso de vendas em todo o mundo. Os dados mais recentes, partilhados pela empresa, revelam que a nível global já foram vendidos mais de 240 milhões de unidades de smartphones. Só nos últimos 5 meses, em média, foram vendidos cerca de 8 milhões por mês.

A linha Redmi Note foi atualizada e existe três novos modelos que já fazem vislumbrar o sucesso. São eles o Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+.

Para quem desconhece, NHL é a abreviatura da National Hockey League, ou seja, da competição de hóquei (no gelo) norte-americano que, todas as semanas, leva milhares de fãs a alguns dos mais impressionantes pavilhões da América do Norte.

Trata-se da principal competição americana de uma modalidade semelhante ao nosso hóquei em patins, mas, no gelo, e que apresenta uma grande dose de espetacularidade.

NHL 22 é o mais recente jogo da Electronic Arts e já chegou...

Com a chegada do inverno, a tendência é para arejarmos menos o interior dos locais onde permanecemos muitas horas. Quer seja em casa ou no local de trabalho, respirar um ar mais limpo traz benefícios à saúde e nota-se na produtividade de cada um de nós. Não vemos, mas o ar que respiramos pode estar saturado, poluído por micropartículas que entram no nosso sistema respiratório. É aqui onde um bom equipamento purificador pode ser uma aposta para o bem da nossa saúde.

Hoje, para este importante assunto trazemos a análise ao Purificador Ventilador Dyson. Uma máquina inteligente, pro-ativa e que está "de olho" no ar que respiramos.