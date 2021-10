Samsung também está a trabalhar no seu serviço de jogos na nuvem

O mundo dos jogos eletrónicos nunca passa de moda, mas atualmente é cada vez mais um setor do interesse de várias empresas. Nesse sentido, temos assistido a um crescimento desta área, seja ao nível dos equipamentos lançados, seja relativamente aos serviços e plataformas.

Assim, há agora mais uma novidade interessante, pois a Samsung anunciou recentemente que também vai lançar o seu próprio serviço de jogos na nuvem.

Samsung prepara serviço de jogos na nuvem

No que respeita aos serviços de jogos armazenados na nuvem, já existem várias e interessantes respostas. Gigantes da tecnologia como a Microsoft, Google, Nvidia e Amazon são alguns exemplos de empresas que apostaram forte no segmento gaming ao oferecer este serviço para dar a melhor experiência ao jogador.

Mas durante o evento Samsung Developer Conference, a empresa sul-coreana Samsung anunciou oficialmente que também está a trabalhar num serviço de jogos na nuvem. De acordo com as informações prestadas, este será um serviço exclusivo pensado para as suas smartTVs com o sistema operativo Tizen.

A Samsung não forneceu muitos mais detalhes sobre como irá funcionar esta novidade. No fundo, a marca apenas referiu que está a trabalhar com alguns parceiros para que o recurso funcione via web.

Este já não é um projeto novo e a Samsung há algum tempo que pretende iniciar-se nesta área. Por exemplo, no ano de 2010, a empresa estava a trabalhar com uma empresa de streaming de jogos designada Gaikai, sendo que o objetivo era permitir que os utilizadores jogassem através das suas televisões. Ainda houve espaço para o desenvolvimento de uma versão beta, mas não chegou a ser lançada nenhuma versão final.

No entanto, a Sony acabou por comprar a Gaikai, dando assim 'uma facada' nos planos da Samsung.

Passados quase 12 anos, o panorama é bastante diferente do de 2010. Desta forma, a empresa sul-coreana terá vários e poderosos rivais com que deverá que lidar. Alguns exemplos são o GeForce Now da Nvidia, xCloud da Microsoft e o Stadia da Google. Por outro lado, a Samsung tem a vantagem de poder oferecer um ecossistema de jogo ao jogador. Ou seja, o jogo poderá começar a ser jogado num smartphone e ter continuidade através da smart TV.

Como ainda não há muitas mais informações, vamos estando atentos a eventuais novidades sobre este potencial serviço de jogos na nuvem da Samsung.