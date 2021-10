NASA encontra o possível primeiro planeta fora da nossa galáxia

É uma notícia que está a deixar a comunidade cientifica animada. Trata-se de uma descoberta sem precedentes. A NASA fez saber que poderá ter encontrado o primeiro possível planeta fora da Via Láctea.

Se confirmado, este novo mundo estará milhares de vezes mais distante do que os muitos exoplanetas que encontramos na nossa própria galáxia até agora.

Possível exoplaneta candidato está localizado na galáxia espiral Messier 51 (M51)

Os cientistas conseguiram fazer esta descoberta recorrendo ao Observatório de Raios-X Chandra da NASA. A equipa usou técnicas que poderão permitir a procura de outros mundos até onde o espaço permita ser vasculhado.

Até agora, todo exoplaneta ou possível exoplaneta que foi encontrado estava na nossa Via Láctea. Isso significa que quase todos eles estão a menos de 3.000 anos-luz da Terra.

O exoplaneta que os cientistas acreditam ter encontrado na nossa galáxia vizinha - que é conhecido como M51, ou Galáxia Whirlpool em reconhecimento da sua forma distinta - estaria a cerca de 28 milhões de anos-luz de distância.

Na maior parte, os exoplanetas próximos foram encontrados observando-se as pequenas quedas de luz que acontecem quando os planetas passam na frente da sua estrela. Ao investigar as características destas depressões, os cientistas são capazes de inferir detalhes sobre elas, como o seu tamanho e proximidade com o sol.

Brilho dos raios-X denunciam um planeta fora da nossa galáxia

Este novo estudo, em vez de utilizar o brilho da estrela para detetar os planetas que passam em frente, procurou sim as quedas no brilho, mas dos raios-X, à medida que os planetas passavam na frente. Os raios-X vêm de binários brilhantes de raios-X, que geralmente incluem uma estrela de neutrões ou um buraco negro que puxa gás de outra estrela próxima. Assim, este comportamento o material aquecido e o brilho podem ser vistos em raios-X.

Quando um planeta se move na frente desta região brilhante, ele bloqueia alguns ou mesmo todos os raios-X da Terra, permitindo que os cientistas observem estas quedas de marca registada. A região brilhante é geralmente menor do que uma estrela, o que significa que os declínios são mais dramáticos e a técnica pode ser usada para olhar muito mais fundo no espaço.

Foi assim que os cientistas foram capazes de encontrar o planeta potencial que orbita em torno de um sistema binário conhecido como M51-ULS-1. O sistema inclui um buraco negro ou estrela de neutrões com uma estrela companheira aproximadamente 20 vezes mais massiva que o nosso sol.

Há mundos ainda mais longe de nós

Ao observar esse sistema, os cientistas viram as emissões de raios-X cair a zero. Essa e outras informações que eles reuniram parecem sugerir que o planeta seria do tamanho de Saturno, embora orbite a sua estrela de neutrões ou buraco negro a cerca de duas vezes a distância que Saturno faz do nosso sol.

Mas os cientistas não conseguem confirmar se o candidato é realmente o primeiro planeta detectado fora de nossa galáxia. Um problema é que os dados parecem sugerir que leva cerca de 70 anos para o planeta cruzar na frente de seu parceiro binário novamente - o que significa que não haverá chance de ver o escurecimento acontecer novamente tão cedo.

Infelizmente, para confirmar que estamos a ver um planeta, provavelmente teríamos que esperar décadas para ver outro trânsito. E por causa das incertezas sobre quanto tempo leva para orbitar, não saberíamos exatamente quando olhar.

Explicou a coautora Nia Imara, da Universidade da Califórnia em Santa Cruz.

Existem outras explicações possíveis, como gás ou poeira a passar à frente dos raios-X bloqueando-os. No entanto, eles não parecem adequar-se aos dados de forma tão perfeita quanto um planeta se adequaria, dizem os cientistas.

Sabemos que estamos a fazer uma afirmação empolgante e ousada, então esperamos que outros astrónomos a examinem com muito cuidado. chamos que temos um argumento forte, e é assim que a ciência funciona.

Concluiu a coautora Julia Berndtsson, da Universidade de Princeton, em Nova Jersey.

Esta descoberta pode abrir uma nova e excitante perspetivava sobre o Universo. Além disso, percebemos que o Universo poderá ter tantos mundos que vários poderão ter condições de vida tão boas ou melhores que a Terra, afinal, as hipóteses acabaram agora de aumentar.