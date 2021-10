macOS 12 Monterey: requisitos mínimos, Macs compatíveis e novidades

A Apple anunciou no evento da semana passada que hoje seria o dia de lançamento das mais recentes versões dos seus vários sistemas operativos. Como tal, o macOS 12 Monterey será disponibilizado e as máquinas compatíveis serão beneficiadas com um conjunto de novas funcionalidades. Antes de sabermos as novidades há que perceber tem os requisitos mínimos para instalar a atualização.

Para o deixar mais tranquilo, saiba que o novo sistema operativo para portáteis e desktops exige o mesmo que o seu antecessor. Mas traz mais novidades.

Quais são os requisitos mínimos do macOS Monterey?

Conforme referimos em cima, o macOS Monterey exige a uma série de requisitos exatamente iguais à versão anterior do macOS. Em geral, os dispositivos Mac costumam ter muitos anos de suporte, mais de 5 ou 6. Mesmo assim, se o seu computador Apple ainda não atualizou para a versão anterior, que era o macOS 11 Big Sur, também não atualizará para o macOS 12 Monterey.

Além disso, o utilizador também precisa ter uma conta Apple. Se já possui outro dispositivo Apple, como outro Mac, iPad ou iPhone, é recomendável usar a mesma conta e palavra-passe para que todos os seus dados sejam sincronizados. Se este for seu primeiro dispositivo Apple, pode criar uma nova conta. Nesta página ensina a criar um Apple ID.

Quais dispositivos suportados?

A Apple, a partir do momento em que anunciou o macOS 12 Monterey, criou a página de apresentação do sistema operativo onde são mostradas as novidades e informação complementar. Entre essa informação está a lista oficial dos computadores Apple que são compatíveis com esta nova versão do macOS.

Na lista que deixamos é indicado o modelo e o ano da sua versão mais antiga que o macOS Monterey recebe. Todas as versões de anos posteriores desse modelo serão suportadas.

iMac: de 2015 em diante

iMac Pro: de 2017 em diante

MacBook Air: de 2015 em diante

MacBook Pro: de 2015 em diante

Mac Pro: de 2013 em diante

Mac mini: de 2014 em diante

MacBook: de 2016 em diante

O que há de novo no macOS 12 Monterey?

Em junho deste ano, no evento WWDC 2021, a Apple apresentou o novo sistema operativo para os seus computadores e prometeu algumas inovações. Como tal, além de aperfeiçoar funcionalidades do macOS, a empresa integrou mais ainda o sistema operativo dos Macs num conceito muito conhecido nos sistemas operativos para iPhone e iPad.

Estas são as novidades de forma resumida que poderá contar dentro de poucas horas:

Controlo universal : uma nova função que permite controlar o seu Mac ou iPad movendo o cursor de um dispositivo para outro. Basicamente podemos colocar lado a lado um iPad, um Mac e com o cursor ir do ecrã do Mac até ao ecrã do iPad. Além disso, esta opção até permite arrastar ficheiros entre dispositivos. Um teclado, um rato, vários dispositivos praticamente sem latência.

: uma nova função que permite controlar o seu Mac ou iPad movendo o cursor de um dispositivo para outro. Basicamente podemos colocar lado a lado um iPad, um Mac e com o cursor ir do ecrã do Mac até ao ecrã do iPad. Além disso, esta opção até permite arrastar ficheiros entre dispositivos. Um teclado, um rato, vários dispositivos praticamente sem latência. App Atalhos : os atalhos do iOS são automações para realizar várias tarefas com o toque de um único botão. Alargam consideravelmente as funcionalidades para lá do que o SO traz nativo. Agora já pode criar esses atalhos no macOS.

: os atalhos do iOS são automações para realizar várias tarefas com o toque de um único botão. Alargam consideravelmente as funcionalidades para lá do que o SO traz nativo. Agora já pode criar esses atalhos no macOS. Melhorias no Facetime : Um dos focos dos sistemas operativos Apple deste ano foi o FaceTime. Agora, o utilizador poderá isolar o som de fundo para aprimorar a voz ou criar um modo retrato em tempo real se tiver um Mac com chip M1. Uma nova visualização é implementada para ver todos os participantes da chamada com o mesmo tamanho. Também é possível agora criar um link para uma sessão do FaceTime, permitindo ter utilizadores Android e Windows dentro da plataforma de videochamadas Apple.

: Um dos focos dos sistemas operativos Apple deste ano foi o FaceTime. Agora, o utilizador poderá isolar o som de fundo para aprimorar a voz ou criar um modo retrato em tempo real se tiver um Mac com chip M1. Uma nova visualização é implementada para ver todos os participantes da chamada com o mesmo tamanho. Também é possível agora criar um link para uma sessão do FaceTime, permitindo ter utilizadores Android e Windows dentro da plataforma de videochamadas Apple. Novo SharePlay : O SharePlay permite usar o FaceTime para partilhar o seu ecrã e tudo o que está a ver ou a ouvir. O som e imagem das chamadas FaceTime também são mais naturais. E com a app Mensa­gens é mais fácil encontrar e divertir-se com os conteúdos partilhados por amigos e familiares .

: O SharePlay permite usar o FaceTime para partilhar o seu ecrã e tudo o que está a ver ou a ouvir. O som e imagem das chamadas FaceTime também são mais naturais. E com a app Mensa­gens é mais fácil encontrar e divertir-se com os conteúdos partilhados por amigos e familiares Partilhar Fotografias : As fotografias partilhadas com o utilizador na aplicação Mensagens terão a sua própria pasta na app Fotografias.

: As fotografias partilhadas com o utilizador na aplicação Mensagens terão a sua própria pasta na app Fotografias. Melhorias no Safari : O menu do separador foi redesenhado para poder criar novos grupos, que são sincronizados com seus outros dispositivos. A barra de endereço também ficou mais compacta.

: O menu do separador foi redesenhado para poder criar novos grupos, que são sincronizados com seus outros dispositivos. A barra de endereço também ficou mais compacta. AirPlay chega ao Mac : O poder do AirPlay chega ao Mac. Partilhe, veja ou apresente conteúdos de outro dispositivo Apple no magnífico ecrã do seu Mac. Também pode ampliar ou projetar o seu ecrã para aumentar a produtividade.

: O poder do AirPlay chega ao Mac. Partilhe, veja ou apresente conteúdos de outro dispositivo Apple no magnífico ecrã do seu Mac. Também pode ampliar ou projetar o seu ecrã para aumentar a produtividade. Deteção de texto em Fotos: O Mac permite interagir com o texto de qualquer imagem. Clique num endereço e abra-o no Mapas. Faça telefonemas, envie mensagens ou guarde um número de telefone. Pode copiar e colar tal como faria com qualquer outro texto. E as informações pessoais das imagens não saem do seu dispositivo.

Globo interativo no Mapas : Admire toda a beleza natural do nosso planeta com um globo interativo repleto de informações e detalhes. Explore cordilheiras, desertos, florestas tropicais, oceanos e muito mais.

: Admire toda a beleza natural do nosso planeta com um globo interativo repleto de informações e detalhes. Explore cordilheiras, desertos, florestas tropicais, oceanos e muito mais. iCloud+: O iCloud sempre manteve as suas informações importantes, como fotografias, documentos e notas, atualizadas, acessíveis e em segurança, em todos os seus dispositivos. Agora, o iCloud+ leva esta experiência mais longe, com uma nova assinatura que vai substituir os atuais planos de armazena­mento.

Estas são apenas algumas das novidades que a Apple trará para o seu computador. Há bastantes mais novidades e melhorias na interação entre dispositivos da Apple e de terceiros.

Como fazer upgrade para o macOS Monterey?

O processo de atualização do Mac é simples. Logo que o macOS 12 Monterey esteja disponível, ao abrir a Mac App Store, verá um banner a informar que a atualização está disponível. Esta versão também estará na categoria Atualizações da App Store para ter acesso a ela.

Ao clicar no banner ou na atualização, verá uma página com todas as informações sobre o mesmo. Nesta página, pressione o botão Download, e o download da atualização começará, um processo que pode demorar mais ou menos minutos dependendo da sua ligação à Internet.

Quando o download for concluído, terá acesso a uma janela que é o instalador que o guiará passo a passo pelo processo de atualização. Nele poderá escolher o disco rígido no qual deseja instalá-lo, bastando então esperar um pouco para que a atualização seja instalada.

Durante o processo, o computador irá ser reiniciado e depois levará algum tempo com a barra de progresso por baixo da maçã.