Redmi Note 11 – há três novos smartphones para descobrir

A marca Redmi da Xiaomi é um verdadeiro sucesso de vendas em todo o mundo. Os dados mais recentes, partilhados pela empresa, revelam que a nível global já foram vendidos mais de 240 milhões de unidades de smartphones. Só nos últimos 5 meses, em média, foram vendidos cerca de 8 milhões por mês.

A linha Redmi Note foi atualizada e existe três novos modelos que já fazem vislumbrar o sucesso. São eles o Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+.

Os novos smartphones da linha Redmi Note 11

A Xiaomi, através da sua marca Redmi, apresentou três novos smartphones. O Redmi 11 é a versão mais básica que vem equipada com um SoC MediaTek Dimensity 810 5G e tem três opções de memória RAM, 4 GB, 6 GB ou 8 GB. Tem também disponíveis as versões de armazenamento de 128 ou 256 GB.

Este modelo tem também o ecrã mais básico, sendo um LCD de 6,6" com resolução HD+ e com uma taxa de atualização máxima de 90Hz. Na traseira tem duas câmaras, uma da 50MP e outra de 8 MP (ultra wide). Na frente há uma câmara de 16 MP, câmara que, aliás, é igual em todos os modelos.

Também todos os modelos têm altifalantes em stereo e jack de 3,5mm, no entanto, apenas as outras duas versões têm altifalantes JBL. A bateria é outro fator importante, contando com 5000 mAh e com carregamento rápido a 33W.

Redmi Note 11 Pro+ traz carregamento a 120W para a gama média

Os modelos Redmi Note 11 Pro e Pro+ são muito semelhantes. Têm ambos ecrã AMOLED de 6,67" FullHD+ com taxa de atualização máxima de 120Hz. O módulo de câmaras também é o mesmo, contando com três câmaras, uma de 108 MP, outra de 8 MP e ainda uma terceira macro de 2 MP, e ambas gravam a 4K a 30 fps, no máximo da resolução.

É na bateria que o modelo Redmi Note 11 Pro+ mais surpreende. Não propriamente por permitir carregamento a 120W, mas por trazer esta tecnologia para a gama média, carregando na totalidade em apenas 15 minutos, segundo indicação da marca.

O modelo Pro tem uma bateria de 5160 mAh, a de maior capacidade entre os três, e carrega também de forma rápida a 67W.

Os novos smartphones foram apenas apresentados para o mercado chinês e estarão disponíveis durante a próxima semana. Para o mercado internacional ainda não há data marcada para o seu lançamento, mas não deverão tardar em chegar.

As especificações gerais