Portagens: Preços nas autoestradas devem subir 1,84% em 2022

Além da subida dos combustíveis, da energia, há agora também a informação que os preços nas autoestradas devem subir 1,84% em 2022.

De relembrar que em 2020 e 2021 os preços das portagens não foram alterados.

Em 2020 e 2021 os preços das portagens não foram alterados...

O preço das portagens nas autoestradas deverá aumentar 1,84% em 2022, a confirmar-se a estimativa da taxa de inflação homóloga, sem habitação para outubro. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo informações, a fórmula [usada pelo INE] que estabelece a forma como é calculado o aumento do preço das portagens em cada ano está prevista no decreto-lei n.º 294/97. Esta fórmula estabelece que a variação a praticar em cada ano tem como referência a taxa de inflação homóloga sem habitação no continente verificada no último mês para o qual haja dados disponíveis antes de 15 de novembro, data-limite para os concessionários comunicarem ao Governo as suas propostas de preços para o ano seguinte.

Em 2020 e 2021 os preços das portagens não foram alterados, após quatro anos consecutivos. Em 2019 as portagens nas autoestradas aumentaram 0,98%, depois de aumentos de 1,42% em 2018, de 0,84% em 2017 e de 0,62% em 2016.

Na estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor (IPC) hoje divulgada, o INE avança que a taxa de inflação homóloga, excluindo habitação, no continente terá sido de 1,84% em outubro.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de outubro serão publicados dia 11 de novembro. Por agora é apenas uma previsão do que pode vir a acontecer já em 2022.

Em Portugal as autoestradas têm dois sistemas de portagem diferentes: pórtico e cabines de portagens. A melhor forma de pagar as portagens em ambos os sistemas é com um identificador eletrónico. O sistema de portagens eletrónico permite a identificação de veículos no momento da passagem no pórtico.