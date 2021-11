A Google tem estado de forma muito ativa a tentar mudar a interface do Gmail, para a tornar ainda melhor. São pequenas alterações que traz, de forma quase pontual, mas que funcionam e tornam mais simples usar este serviço de email.

Na verdade, a maioria destas mudanças na interface tem funcionado e os utilizadores acabam por habituar-se facilmente. No entanto, uma destas parece estar a causar problemas aos utilizadores e por isso a Google resolveu reverter esta mudança no Gmail.

As mudanças que a Google tem feito na interface do Gmail tendem a tornar esta mais simples de usar e até mais intuitiva para os utilizadores. Adapta-se a todos os tipos de dispositivos e traz uma experiência transversal para todas as situações.

Uma das mudanças que foram apresentadas alterou o botão para a escrita de novas mensagens. Tornou-se menor, mais apelativo e até mais simples de usar. Ficou localizado na mesma posição e assim tudo dava a entender que seria uma alteração pacifica.

A verdade é que esta mudança acabou por agradar a poucos utilizadores, que rapidamente fizeram chegar a sua opinião à Google. Este botão acabava por se perder na interface do Gmail e a culpa era apenas e só do seu tamanho. O que o tornaria melhor acabou por ter o efeito oposto.

Com esta informação, a gigante das pesquisas resolveu agir e apresentou agora uma novidade para o Gmail. A partir de dia 3 de novembro o conhecido botão vai regressar e assim trazer a necessária harmonia à interface deste serviço da Google.

Esta não será a única alteração que vai ser aplicada neste botão. Além de ficar maior e com o texto a indicar a escrita de uma nova mensagem, vai ter mudanças nas cores. Perde as 4 cores normais do Material Theme da Google e assume apenas o vermelho já conhecido.

Esta pode parecer uma alteração mínima, mas mostra o empenho da Google para com o Gmail e a sua interface. Este é um dos principais serviços da gigante das pesquisas e por isso tem uma atenção especial, em várias áreas.