One UI Book 4 – Samsung leva One UI para computadores Windows

A Samsung deu a conhecer há poucos dias a sua One UI 4 para os seus smartphones, com base no Android 12. Esta novidade não se limitará, na verdade, aos dispositivos Android. A empresa acabou de revelar as suas intenções para levar ao Windows a sua interface e funcionalidades através da One UI Book 4.

Esta interface será dirigida aos PCs desenvolvidos pela marca que, infelizmente, não têm chegado a Portugal de forma oficial.

Samsung quer criar uma experiência de utilização uniformizada

A Samsung continua a desenvolver os seus computadores portáteis que, para tristeza de muitos utilizadores, não têm chegado ao mercado nacional. São máquinas com excelentes especificações, nas suas gamas, e algumas delas inovadoras.

Vêm equipados com o sistema operativo da Microsoft, o Windows e, muitos deles, vão mesmo ser atualizados para o Windows 11. Mas o que a Samsung acabou de apresentar vai mais além.

Windows com cara de One UI

A empresa anunciou na conferência de programadores anual a One UI Book 4. À semelhança do que faz para Android, a empresa está a desenvolver uma interface de utilizador baseada em Windows para os seus computadores. Ou seja, o PC terá como sistema operativo base o Windows, mas a forma de interagir estará alinhada com a One UI dos smartphones.

A empresa não revelou muitos detalhes sobre a One UI Book 4 nesta fase, não se sabendo se será uma interface de utilizador padrão dos computadores ou uma máscara para aplicar sobre o Windows.

No entanto, a Samsung confirmou que a One UI Book 4 será lançada para o Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Flex 2, Galaxy Book e Galaxy Book Odyssey. A data para que tal aconteça também não foi revelada.

Há que lembrar que o Windows 11 irá ainda conviver de forma completamente integrada com o Android, já havendo testes que dão conta que as apps desenhadas para Android estão a surpreender no Windows 11 em termos de desempenho.