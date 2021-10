Algo que sempre se mudou dificil ou impossível foi a migração de dados dentro do WhatsApp. Os utilizadores não conseguem transferir as suas conversas e imagens entre diferentes plataformas, algo que sempre foi pedido pelos utilizadores.

Quando a Samsung apresentou os seus novos smartphones este cenário mudou e passou a ser possível importar o WhatsApp do iPhone para estes equipamentos. Agora, e depois de vermos algumas mudanças, também o Android 12 ganha esta possibilidade.

De forma gradual e com algumas parcerias, o WhatsApp tem vindo a permitir a migração de conversas entre os sistemas em que está presente. Depois de alguns rumores, tudo começou com a Samsung e os seus smartphones. Em exclusivo, passou a ser possível importar tudo o que estava no WhatsApp no iOS para estes smartphones.

Também o iOS irá acabar por receber esta novidade, permitindo o movimento inverso, abrindo ainda mais a porta para esta migração, que nem sempre é simples. Agora, e de acordo com o que a Google revelou, qualquer smartphone com Android 12 tem já o acesso a esta novidade.

Tal como nas restantes situações, o utilizador tem de ter presente um cabo a ligar os 2 equipamentos. Agora basta ligar o iPhone a um smartphone com Android 12 para se iniciar este novo processo de migração.

A nova versão da app do serviço de mensagens do Facebook requer apenas que seja lido pelo iPhone um código QR. Esta vai abrir o WhatsApp e dar inicio ao processo que vai trazer conversas, imagens, documentos e tudo o que estiver presente.

Curiosamente, e durante este processo, o WhatsApp deixará de receber novas mensagens. Desta forma, e durante a migração, não se vão perder mensagens que forem entretanto entregues ao utilizador. Assim tudo fica salvaguardado e sem se perder nada.

A Google tem já garantida para os seus Pixel esta novidade e afirma que todos os smartphones que saírem com o Android 12 vão ter também acesso. A parceria entre o WhatsApp e a gigante das pesquisas dá novamente frutos e melhora ainda mais a migração do iOS para o seu sistema.