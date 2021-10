Apesar de todas as novidades que a Apple trouxe ao iOS 15, é sabido que a adoção desta nova versão tem andado abaixo do que seria esperado. As razões não são totalmente conhecidas, mas passam provavelmente por alguma má experiência com a versão anterior.

Ainda assim, a nov aversão tem sido mantida e as atualizações têm surgido para resolver os novos problemas. Agora, e para ajudar e proteger todos os que não fizeram a atualização, a Apple lançou uma nova surpresa. O iOS 14.8.1 foi lançado e trata de muitos problemas de segurança.

Apple lançou o iOS 14.8.1

Não se sabe ao certo a razão, mas há várias fontes a revelar que a adoção do iOS 15 está muito abaixo do esperado. Estes valores chegam ao ponto de serem inferiores aos que o iOS 14 tinham nesta mesma altura.do ano passado.

A Apple tem consciência desta situação e tem procurado proteger os utilizadores que tomaram a decisão de não migrar para o iOS 15. Para isso tratou de corrigir alguns problemas que o iOS tem e que colocam em risco o iPhone e os seus utilizadores.

É assim que surge agora uma atualização para o iOS 14, que a maioria não esperava que fosse lançada. O iOS 14.8.1 foi apresentado pela Apple há poucas horas e trata de corrigir algumas falhas bem identificadas neste sistema.

O curioso sobre esta versão é que não foi sequer testada pelos normais canais da Apple. Surge de forma direta e sustenta o que já antes tinha sido revelado. O iOS 14 continua a ser desenvolvido em paralelo e será mantido por algum tempo.

Os utilizadores que procurarem as atualizações no iPhone vão agora encontrar 2 propostas oferecidas pela Apple. Uma delas é o já presente iOS 15 e agora há também o novo iOS 14.8.1, devendo o utilizador escolher o que quer instalar.

A Apple garante que o iOS 14.8.1 fornece atualizações de segurança importantes sendo recomendado para todos os utilizadores. Com esta versão chega também o iPadOS 14.8.1, que rata também de questões de segurança, desta vez no iPad.