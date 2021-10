A Honor separou-se da Huawei para poder voltar a comercializar smartphones com serviços Google. Não é certo que esta realidade vá durar muito, porque nos Estados Unidos da América a pressão é grande para que também esta empresa entre na lista negra de empresas do país. O que é certo é que o afastamento da Huawei tem vindo a ser proveitoso para a Honor que tem tido um crescimento muito interessante no mercado dos smartphones.

Os seus mais recentes lançamentos, Honor 50 e 50 Lite, preparam-se para chegar à Europa... mas o preço não parece ser muito apelativo.

A Honor colocou no mercado chinês em junho passado os novos smartphones Honor 50, 50 Pro e 50 SE, modelos que marcam uma rutura com a Huawei e trazem novamente os serviços Google disponíveis.

Para o mercado europeu, já tinha sido anunciado o lançamento do Honor 50 e agora sabe-se que chegará, talvez mais tarde, também um modelo Lite, ao invés do SE.

O Honor 50 vem equipado com um SoC Snapdragon 778G. O módulo de câmaras traseiro tem uma câmara principal é de 108 MP, uma ultra wide de 8 MP, uma macro de 2 MP e outra de profundidade de 2 MP. Grava vídeo a 4K a 30 fps.

O ecrã OLED é de 6,57" (1080 x 2340 píxies), com mil milhões de cores e uma taxa de atualização de 120 Hz. A câmara frontal está integrada no ecrã ao centro, no modelo Honor 50, e tem 32 MP. A bateria do Honor 50 é de 4300 mAh com carregamento a 66W.

Na Europa poderá ser encontrado nas quatro cores disponíveis com 6 ou 8 GB de RAM e com 128 ou 256 GB de armazenamento. No site hihonor.com existe um contador que mostra que o smartphone entrará em pré-venda dentro de poucas horas na França, Alemanha, Reino Unido, República Checa e Finlândia.

O preço na China foi colocado nos 2699 yuan (~348,18 €), à Europa este modelo deverá estar disponível a partir de 530 €, o que acaba por colocá-lo um pouco acima da concorrência mais direta. Por exemplo, o novo smartphone Samsung Galaxy M52, com o mesmo processador pode ser encontrado por 400 €.

O Honor 50 Lite não tem contador para a sua pré-venda, mas já se encontra descrito no mesmo site. Esta versão também com Android e serviços Google, não tem todas as informações completas, mas o design parece inspirado no Huawei nova8i, por exemplo. A idicação é que este modelo chegará à europa com um preço a rondar os 300 € na versão de 6 + 128 GB.