Samsung poderá usar a mesma câmara do S21 no Galaxy S22 Ultra

Poderia ser estranho a esta altura percebermos que as empresas estão a "marcar passo". Isto se não estivéssemos a viver num estranho momento da sociedade. O planeta não se livrou da pandemia e ganhou escassez nalguns componentes e produtos. Isso está a afetar o normal comportamento do mercado e, sobretudo, a castigar as empresas que dependem de chips. Uma das visadas poderá ser a Samsung e o seu próximo Galaxy.

Apesar de alguns rumores contrários, hoje apareceu nova informação a sugerir que o Samsung Galaxy S22 chegará mesmo ao mercado em janeiro de 2022. Contudo, há uma particularidade neste rumor.

Novidades do novo topo de gama da Samsung são... animadoras!

O conhecido leaker Ice Universe terá, supostamente, recebido informações que fugiram ao controlo da empresa sul-coreana sobre o próximo S22. Segundo o leak, as especificações das câmaras dos modelos da versão Ultra do dispositivo dão conta de algumas novidades.

De acordo com as informações partilhadas na sua conta no Twitter, o Samsung Galaxy S22 Ultra terá um conjunto de câmaras quádruplo parecido com o seu antecessor, o S21 Ultra. No entanto, haverá um melhoramento nos sensores.

O dispositivo deve chegar com as seguintes especificações:

Câmara Primária de 108MP Versão aprimorada do HM3 Tamanho do sensor: 1/1,33” Tamanho do pixel: 0,8 µm Abertura: f / 1.8 FOV: 85°



Câmara Ultra Grande Angular de 12 MP, 0,6x Sensor Sony Tamanho do sensor: 1/2,55” Tamanho do pixel: 1,4 µm Abertura: f/2.2 FOV: 120°



Câmara Teleobjetiva 10MP, 3x Novo sensor Sony Tamanho do sensor: 1/3,52” Tamanho do pixel: 1,12 µm Abertura: f/2.4 FOV: 36°



Câmara Periscópio de 10 MP, 10x

Novo sensor Sony

Tamanho do sensor: 1/3,52”

Tamanho do pixel: 1,12 µm

Abertura: f/4,9

FOV: 11°

Galaxy S22 Ultra com câmara idêntica ao Galaxy S21 Ultra?

Se os detalhes acima listados forem verdadeiros, então o desempenho da câmara do Galaxy S22 Ultra será muito provavelmente quase idêntico ao do Galaxy S21 Ultra. Por conseguinte, pode não haver grandes melhorias desde a última geração.

De acordo com relatórios anteriores, o Galaxy S22 Ultra terá um novo design. Diz-se que a matriz de câmaras é parecida com a encontrada em LG Velvet. Mais apropriadamente, a parte traseira do aparelho pode assemelhar-se ao Galaxy A32 a preços acessíveis.

No que diz respeito às cores, diz-se que vem em duas tonalidades primárias - preto e branco. Por falar em especificações, o Galaxy S22 Ultra terá um ecrã QHD+ LTPO AMOLED de 6,8 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz. Espera-se que venha com os chipsets Exynos 2200 e Snapdragon 898, dependendo da região.

Os rumores apontam para uma bateria de 5.000mAh com suporte para carregamento de 45W. Por último, mas não menos importante, o smartphone pode vir com uma caneta S penintegrada como a série Galaxy Note.

Para rematar, o mesmo leaker deixa uma "provocação" à Apple. Será que a Samsung conseguiu remover o seu "buraquinho"?