Apple estende acesso gratuito a recursos de satélite nos modelos iPhone 14 e iPhone 15

A Apple anunciou ontem que está a oferecer aos utilizadores atuais do iPhone 14 e iPhone 15 mais um ano de acesso gratuito ao seu conjunto de recursos de satélite.

Se comprar agora um destes iPhones, vai ter satélite gratuito!

A empresa revelou esta extensão nos seus comunicados de imprensa sobre os novos modelos iPhone 17 e iPhone Air.

O período gratuito será estendido para utilizadores do iPhone 14 e iPhone 15 que ativaram os seus dispositivos agora, nesta altura.

Isso significa que os recursos continuarão a funcionar gratuitamente em dispositivos que já estão ativados até pelo menos meados de setembro de 2026.

Quando começará a Apple a cobrar?

O acesso gratuito aos recursos de satélite nos modelos iPhone 15 estava previsto para terminar este mês, antes desta extensão. Para os modelos iPhone 14, o acesso gratuito aos recursos deveria ter terminado inicialmente em setembro de 2024, mas a Apple já prolongou o período de teste duas vezes para esses dispositivos.

A implicação é que a Apple acabará por cobrar uma taxa pelos recursos, mas ainda não confirmou tal plano e não está claro como fará um preço de utilização.

Na verdade, também é possível que a Apple acabe por decidir manter os recursos de satélite gratuitos para sempre, dado o potencial de salvar vidas, mas só o tempo dirá.

Agora também os Apple Watch 2025 têm esta opção

Os recursos de satélite da Apple incluem SOS de emergência via satélite, Mensagens via satélite, Find My (Encontrar) via satélite e Assistência rodoviária via satélite, com disponibilidade variando de acordo com o país.

Estes recursos funcionam quando o utilizador está numa área com suporte, sem Wi-Fi ou conectividade GSM. O parceiro de satélite da Apple atualmente é a Globalstar.