Análise: Purificador Ventilador Dyson… encha os pulmões de ar puro

Com a chegada do inverno, a tendência é para arejarmos menos o interior dos locais onde permanecemos muitas horas. Quer seja em casa ou no local de trabalho, respirar um ar mais limpo traz benefícios à saúde e nota-se na produtividade de cada um de nós. Não vemos, mas o ar que respiramos pode estar saturado, poluído por micropartículas que entram no nosso sistema respiratório. É aqui onde um bom equipamento purificador pode ser uma aposta para o bem da nossa saúde.

Hoje, para este importante assunto trazemos a análise ao Purificador Ventilador Dyson. Uma máquina inteligente, pro-ativa e que está "de olho" no ar que respiramos.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09

O mais recente relatório anual «Qualidade do ar na Europa» da Agência Europeia do Ambiente revela que, na sua maioria, as pessoas que vivem nas cidades da Europa continuam expostas a níveis de poluição atmosférica considerados prejudiciais pela Organização Mundial de Saúde.

Segundo o documento, as concentrações de partículas finas foram responsáveis por um número estimado de 428 000 mortes prematuras em 41 países europeus em 2014, das quais cerca de 399 000 ocorreram nos 28 países da União Europeia.

É neste ponto que se torna importante, principalmente em áreas densamente povoadas, haver um controlo do ar que respiramos. A Dyson especializou-se quer na avaliação da qualidade do ar, como na purificação do mesmo. E hoje trazemos uma análise ao Dyson Purifier Cool Formaldehyde.

Purificador que combate bactérias do ar e outros poluentes

Este dispositivo é um ventilador sem lâmina e um purificador de ar num só. O PCF apresenta a tecnologia Air Multiplier de Dyson, que direciona o ar pelas laterais para criar um fluxo de ar.

Equipado com filtros de ar e capacidade de oscilação de 350 graus, o PCF pode fazer circular ar purificado por todos os cantos de uma sala de 81 m², ou aproximadamente do tamanho de 3 divisões.

Como o próprio nome indica, o equipamento da Dyson tem a capacidade de detetar e filtrar os poluentes domésticos comuns e até mesmo o formaldeído, um produto químico que é um gás poluente incolor, libertado por móveis e produtos de madeira que contêm resinas à base de formaldeído.

Aliás, a Dyson afirma mesmo que este dispositivo é eficaz para conseguir remover do ar o vírus da gripe, segundo os testes feitos em laboratório.

De facto, mesmo quando não estamos a usar o ventilador, o equipamento usa os seus sensores que analisam constantemente a qualidade do ar e a quantidade de poluentes na área onde o colocamos.

Design

O Dyson Purifier Cool Formaldehyde (PCF) vem em duas combinações de cores de níquel/ouro e branco/ouro. Este último é o que estamos a usar.

Em termos de design, é uma peça tecnológica que fica bem em qualquer sala moderna. Sem lâminas, apenas com uma passagem de ar com um aspeto fantástico e uma base cilíndrica robusta que abriga os filtros de ar. Ambas as variantes têm uma aparência muito bem conseguida, favorecendo o espaço onde se encontram.

Na frente da base, encontraremos um pequeno ecrã de LCD que mostra a velocidade do ventilador e a quantidade de poluentes atmosféricos em tempo real com um gráfico simples. Acima do ecrã está o botão ligar/desligar.

Além do botão manual para o ligar e desligar, o Dyson traz um controlo remoto que permite igualmente ligá-lo, mas traz mais funcionalidades, como controlar o grau de oscilação, a velocidade do ventilador, modo noturno e temporizador.

Este controlo remoto magnetizado pode ser colocado com segurança na parte superior do dispositivo. Não se preocupe, ele parece levitar, mas fica preso em cima, pelo menos vai saber sempre onde está o comando.

Desempenho

Quando nos chegou a caixa, a ideia que nos deu foi que era "enorme", um volume considerável. Retirámos os vários elementos e eis que surge o que parece ser um puzzle complexo de montar. No entanto, é tudo muito simples de instalar.

Basta retirar o dispositivo da caixa, instalar os filtros na base, ligar o cabo de alimentação e está pronto para usar.

Os filtros vêm em duas partes semicirculares que se encaixam em ambos os lados da base cilíndrica. Cada parte consiste num filtro de carbono interno e um filtro de ar particulado de alta eficiência externo (ou HEPA).

No momento que for encaixar os filtros, não force, o material tem sempre razão. Seja cuidadoso, porque tudo encaixa sem o menor esforço. Basta colocar até ouvir o clique. Antes de finalizar, não se esqueça de colocar as duas tampas douradas.

O filtro HEPA+Carbon capta gases e 99,95% das partículas com um diâmetro até 0,1 mícrones. O filtro catalítico elimina continuamente o formaldeído.

O equipamento avisa quando for necessário trocar os filtros. Contudo, na aplicação é possível saber a qualidade dos mesmos. A empresa deixa aqui um guia simples para a proceder à substituição.

App para gestão do Dyson com comandos de voz

A Dyson equipou o purificador com tecnologia que o permite estar ligado ao WiFi da nossa casa. Com isso, através da aplicação, podemos saber em tempo real a qualidade do ar dentro de portas. Caso seja necessário, ativamos remotamente a renovação do ar.

Além disso, esta app permite tudo o que o controlo remoto permite e muito mais. Isto é, temos um gráfico que nos informa da avaliação contínua feita ao ar de local onde está instalado o equipamento.

Vem carregada com informação para percebermos o que se está a passar, que tipo de poluição está a ser detetada e o que está a ser feito para purificar o ambiente.

Esta aplicação está disponível para Android e iOS. Depois de descarregada, temos de a emparelhar com o dispositivo recorrendo ao Bluetooth, sendo necessário o smartphone estar ligado ao Wi-Fi de casa.

Conforme já foi alinhavado anteriormente, a aplicação permite monitorizar a temperatura, humidade e qualidade do ar do local. Podemos também obter a temperatura externa, humidade e qualidade do ar para comparação, se inserir as informações de localização na aplicação.

Além disso, podemos ver os níveis de PM2.5, PM10, composto orgânico volátil (VOC), dióxido de nitrogénio (NO2), formaldeído (HCHO) com a aplicação. PM2.5 são partículas poluentes do ar finas com diâmetro de 2,5 micrómetros ou menos, enquanto PM10 são partículas com diâmetro de 10 micrómetros ou menos.

Performance e ruído

No que toca ao ventilador, ele não é tão poderoso como outros com lâminas, ou outros convencionais. Contudo, no nível 10, o fluxo de ar é já bastante agradável, sem ser poderoso. Por outro lado, este equipamento é substancialmente mais silencioso que grande parte dos convencionais.

Numa noite de verão, podemos ter o equipamento no nível 3 ou 4 sem que isso nos perturbe o som de uma boa série de TV ou que no incomode durante o sono, se o tivermos no quarto. É cerca de 20 a 30% mais silencioso que os convencionais.

Nível 1 - 40 dB

Nível 2 - 42 dB

Nível 3 - 44 dB

Nível 4 - 46 dB

Nível 5 - 48 dB

Nível 10 - 60 dB

Há um modo Noite que permite ao dispositivo controlar e reagir às alterações na qualidade e temperatura do ar, mas usando apenas as configurações mais silenciosas - e com um brilho do ecrã LCD regulado.

Veredito ao Dyson

Com um preço a rondar os 600 euros, este equipamento tem mesmo de valer o investimento. Contudo, analisando a tecnologia dos seus filtros e toda a qualidade do hardware, os 600 euros não são um mau investimento. Principalmente se estivermos a respirar em zonas onde o ar está carregado de poluentes que não damos conta e para quem tem problemas respiratórios identificados.

Tem um design que se encaixa facilmente num espaço moderno, quer seja uma habitação, quer seja uma loja ou escritório. O Dyson Purifier Cool Formaldehyde não incomoda a funcionar, e faz um excelente trabalho, mesmo quando está desligado, pois avalia permanentemente a qualidade do ar dentro da área onde se encontra.

Num mercado tão competitivo, este dispositivo posiciona-se numa oferta premium. Isto é, há mais baratos, com qualidade, mas não terão todas as funcionalidades agregadas à ação principal, que é purificar o ar. Portanto, se quer algo bom, eficaz, com bom aspeto e duradouro, este é um dispositivo que pode levar em consideração.

Dyson Purificador