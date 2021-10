XPeng revela o design de carro voador da nova geração para ser lançado em 2024

O futuro dos carros poderá incluir não só as estradas no solo como as rotas aéreas. Cada vez há mais empresas a apostar num carro/avião para aumentar as funcionalidades deste veículo que usamos pousado no solo desde há muitas décadas. Assim, desta vez foi a marca chinesa, Xpeng Motors, a revelar o design da sua aposta do carro voador de nova geração para ser lançado em 2024.

A empresa parece estar mais perto do que outros nomes na indústria de lançar um carro voador. No seu evento anual 1024 Tech Day, a marca deixou uma data ambiciosa para o primeiro exemplar chegar às estradas e não só: 2024.

XPeng quer desenvolver um carro elétrico, autónimo e que possa voar

Este não é apenas um exercício de engenharia automóvel para um dia poder ser uma ideia a seguir. A XPeng está já empenhada no desenvolvimento deste tipo de soluções. Há apenas uma semana, a HT Aero, uma afiliada da marca, gabou-se ter conseguido a maior angariação de fundos conseguida até hoje, no setor de veículos voadores da Ásia.

O financiamento de 500 milhões de dólares será usado para o desenvolvimento e certificação dos seus veículos voadores. O mais avançado, que integrará efetivamente as capacidades de conversão fly-and-drive, está previsto para ser lançado oficialmente em 2024.

A Xpeng Motors revelou o design futurista no seu evento anual e referiu que este será um veículo de nova geração que pode realmente ser conduzido nas estradas e pilotado nos céus. A fabricante automóvel da China não revelou muitos detalhes sobre este modelo, além do facto de que será leve e equipado com um mecanismo de rotor dobrável que permite a conversão do fly-drive.

A HT Aero, a empresa de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) que efetivamente construirá este carro voador, já desenvolveu cinco gerações de aeronaves elétricas inteligentes.

O seu mais recente eVTOL (descolagem e pouso elétrico vertical), XPeng X2, é capaz de realizar descolagem e pouso automáticos, e planeamento de rota de voo autónomo, pousando facilmente no topo de edifícios residenciais.

Vídeo original

Carro voador é uma das várias apostas no setor automóvel

O modelo XPeng X2 é um trampolim para o futuro carro voador. Aliás, a HT Aero descreve-o como “uma exploração de uma integração avião-carro”. O modelo da nova geração irá além da exploração e se tornará uma aeronave/carro totalmente integrado que pode realizar voos urbanos de baixa altitude com a mesma facilidade com que se conduz em estradas.

A nossa exploração de soluções de mobilidade mais eficientes, seguras e neutras em carbono vai muito além de apenas VEs inteligentes.

Disse He Xiaopeng, presidente e CEO da XPeng.

A empresa está a trabalhar em várias frentes. Aliás, foram também apresentadas as versões mais recentes do sistema avançado de assistência ao condutor, XPILOT 3.5 e XPILOT 4.0. Este sistema será lançado nos próximos dois anos.

Estas propostas apontam para um caminho de inovação na mobilidade com o suporte de sistemas inteligentes por forma a potenciar um ecossistema de produtos. Carros elétricos e autónomos com capacidade de voar, se assim for necessário. São propostas que poderão, dentro de poucos anos, chegar ao consumidor final.