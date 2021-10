A Sony é conhecida no universo dos criadores de conteúdo multimédia pelas suas câmaras compactas ideais para vlog, para levar para qualquer lado, garantindo uma excelente qualidade de imagem. As câmaras fotográficas com sistema operativo Android não são uma novidade, mas a Sony eleva agora este conceito.

Venha conhecer a nova Sony Xperia Pro-I, a câmara fotográfica que também é um smartphone de topo 5G.

Os smartphones estão cada vez mais poderosos no que toca às suas câmaras fotográficas. Além das especificações dos próprios sensores, o software está de tal forma desenvolvido que está a ser indicado para gravação de produções cinematográficas. O novo iPhone 13 Pro Max é um dos exemplos mais recentes desta evolução.

Agora a Sony apresenta um conceito que pretende ir mais longe. O Sony Xperia Pro-I é apresentado não como um smartphone, que o é, mas como uma câmara, que também é smartphone.

Sony Xperia Pro-I, a câmara fotográfica que também é um smartphone 5G

O "I" no Xperia Pro-I significa imaging, que homenageia a linha popular da Sony de câmaras de lentes intercambiáveis ​​sem espelho Alpha e câmaras de vídeo profissionais. Sendo um smartphone, há então a junção ao Xperia.

Estamos então perante um smartphone com uma câmara principal de 12 MP de 24 mm e um sensor 1.0-type Exmor RS com abertura que varia entre F/2.0 e F/4.0. Esta câmara é auxiliada por mais duas, outra de 12 MP com distância focal de 50mm, abertura de f/2.4 e um sensor mobile 1/2.9" Exmor RS. A terceira câmara, também tem um sensor mobile 1/2.5" Exmor RS de 12 MP com distância focal de 16mm e um ângulo de 124º.

Este conjunto de câmaras tem a qualidade Zeiss e inclui o mesmo processador de imagem BIONZ X encontrado na câmara profissional mirrorless A9 da Sony para desportos, o que permite tirar até 20 fps em fotos consecutivas semelhantes aos smartphones recentes da Sony, como o Xperia 1 III. Esta câmara tem foco automático rápido e é capaz de seguir os olhos em tempo real (humanos e animais) tanto em fotos quanto em vídeos.

A Sony afirma que o Xperia Pro-I é o primeiro smartphone do mundo que pode gravar vídeos em 4K a 120fps e que é capaz de preservar todos os 120 frames. Embora outros smartphones gravem vídeo a 4K, geralmente compactam os frames num ficheiro menor, o que significa que não haverá tanto controlo na pós-produção.

Outras especificações

O Sony Xperia Pro-I tem ainda um ecrã OLED de 6,5" com resolução de 3840 x 1644 píxeis (4K) e taxa de atualização máxiama de 120Hz. É resistente a água e poeiras (IPX5/IPX8 e IP6X) e tem proteção Corning Gorilla Glass Victus na frente Gorilla Glass 6 atrás.

A câmara frontal é de 8 MP com uma abertura de f/2.0 com 78º. A tecnologia de áudio é também ela avançada, com áudio espacial, tecnologias de alta resolução, Dolby Atmos e ainda tem jack de 3,5mm.

Falamos de um smartphone Android 11, equipado com Qualcomm Snapdragon 888 5G, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Suportando cartão microSD até 1TB.

A bateria é de 4500 mAh com tecnologia de carregamento rápido, tem Bluetooth 5.2, Wi-Fi6, sensor de impressões digitais e NFC, além de todas as especificações associadas aos smartphones de topo.

O smartphone estará disponível em pré-venda a 28 de outubro, a partir por 1799,99 dólares.